العثور على طفلة مفقودة خلال ساعة وترك أغراض ساعات.. مشجعون يوثقون تجاربهم وشعورهم بالأمان في قطر (فيديو)

Huge THANK YOU to Qatar Police to help me finding my missing daughter and mom after one hour trying on Lusail Boulevard before the match Brazil x Serbia in Lusail Stadium. Special thanks to officer Mr. Tariq for making this possible with the other policemen support in Lusail.

