العثور على طفلة مفقودة خلال ساعة وترك أغراض ساعات.. مشجعون يوثقون تجاربهم وشعورهم بالأمان في قطر (فيديو)
وثق مشجعون وصناع محتوى تجاربهم وشعورهم بالأمان داخل قطر، أثناء حضورهم مباريات كأس العالم 2022.
من هؤلاء صانع المحتوى الجزائري مولود عدوش، الذي نشر فيديو عبر حساباته على منصات التواصل، لتجربة اجتماعية عن الأمان في أكثر شوارع الدوحة ازدحاما.
فقد وضع عدوش كيسا يحتوي على قبعة وملابس وعطر مضاد للتعرق، في ساحة وسط أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة لزيادة نسبة فرضية تعرض الكيس للسرقة.
وأخذ صانع المحتوى يراقب الوضع من بعيد، خصوصا تصرف رجال الأمن، الذين تأكدوا فقط من أن الكيس لا يحتوي على أشياء خطيرة، ثم أعادوه إلى مكانه.
وعاد عدوش إلى المكان الذي وضع فيه الكيس ليلا، ليجده عند رجال الأمن كما تركه، ولم يقترب منه أحد.
هل قطر آمنة؟
وفي هذا السياق، اختبر أحد صناع المحتوى على تيك توك مستوى الأمان في الدوحة بعدة طرق، منها ترك حاسبه المحمول (لاب توب) بدون مراقبة عدة ساعات، وإسقاط محفظته عمدا في أماكن مزدحمة، وكذلك ترك سيارة مفتوحة وبداخلها مفتاحها مدة 24 ساعة. كما وضع داخل السيارة سماعات أبل وهاتف أيفون ومحفظة فيها نقود. وأخيرا ثبّت كاميرا سرية لتصوير ما سيحدث.
وكانت النتيجة أنه لم يقترب أحد من السيارة. كما استوقفه المارة ونبهوه إلى أن محفظته سقطت على الأرض. وأكد صانع المحتوى في النهاية أن قطر آمنة جدا.
@itsbandage
Have u ever got robbed ? #qatar #safety #worldcup #doha
العثور على طفلة مفقودة
وتوجهت عائلة برازيلية بالشكر لأفراد الأمن القطري، بعد جهودهم التي بذلوها لإعادة ابنتهم خلال ساعة واحدة فقط من ضياعها بين المشجعين.
وشاركت العائلة فيديو عبر حسابها على تيك توك، أول أمس الأحد، أثنت فيه على حضور الأمن القطري دائما لمساعدة المشجعين، وعلقت بالعربية قائلة “شكرا قطر”.
@yallatino
🇶🇦Qatar police helps find missing daughter #qatarpolice #qatarpolice🤩 #qatartiktok #viralvideo #qatar🇶🇦
♬ La La La (Brasil 2014)/Waka Waka (This Time for Africa) Medley (El Dorado World Tour Live) – Shakira
وكانت الأسرة قد شاركت فيديو، فور العثور على الطفلة، أظهرت خلاله ضابط الشرطة الذي تولى الأمر، وأشرف على عملية البحث عن الابنة حتى عثر عليها، ورحب بهم وأكد استعداد أفراد الشرطة للمساعدة في أي وقت.
@yallatina
Huge THANK YOU to Qatar Police to help me finding my missing daughter and mom after one hour trying on Lusail Boulevard before the match Brazil x Serbia in Lusail Stadium. . . Special thanks to officer Mr. Tariq for making this possible with the other policemen support in Lusail. 🙏🏻🇶🇦♥️ . . #fifa #fifaworldcup2022 #fifaworldcup #fifa22 #worldcup #instagram #instagood #instadaily #qatar #qatar2022 #qatarworldcup #qatarlife #moi #doha #dohaqatar #missingchild #safety #police #lusail #brasil #momlife #mom #daughter @Qatar Advert @unaisjjsj @ministryofinterior1
كل شيء جميل
كما انتشر فيديو لمشجعة من كوريا الجنوبية قالت فيه إنها كانت تعتقد أن قطر غير آمنة، لكنها فوجئت بدرجة الأمان العالية التي تتمتع بها، مؤكدة أن كل شيء جميل، بما في ذلك المواصلات والمرافق الصحية.
ومن الجدير بالذكر أن قطر حقَّقت المركزَ الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وَفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2022، وحلت في المرتبة 23 عالميًّا من بين 163 دولة شملها التقريرُ على مستوى الحالة الأمنية.
مشجعة من #كوريا_الجنوبية اعتقدت أن #قطر غير آمنة، لكنها.. #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/2hVXMtbxxs
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2022
ويعتمدُ تقريرُ مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا على 3 معايير رئيسية تشمل (مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزوُّد بالقوة العسكرية)، بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية للدول.
كما احتلت قطر المرتبة الأولى عالميًّا وعربيًّا وعلى مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الأمن لعام 2022 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية (نامبيو).
وتصنف نامبيو جودة الحياة في عشرات الدول والأقاليم بناءً على عوامل إحصائية مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ.
وتعد موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على الإنترنت التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة والاغتصاب وغيرها.
وجاء دولة قطر في المؤشر العالمي امتدادًا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة من 2015 إلى 2019، حيث حافظت على المركز الأول عربيا، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، والانخفاض الكبير في معدلات الجرائم.