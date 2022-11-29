العثور على طفلة مفقودة خلال ساعة وترك أغراض ساعات.. مشجعون يوثقون تجاربهم وشعورهم بالأمان في قطر (فيديو)

وثق مشجعون وصناع محتوى تجاربهم وشعورهم بالأمان داخل قطر، أثناء حضورهم مباريات كأس العالم 2022.

من هؤلاء صانع المحتوى الجزائري مولود عدوش، الذي نشر فيديو عبر حساباته على منصات التواصل، لتجربة اجتماعية عن الأمان في أكثر شوارع الدوحة ازدحاما.

فقد وضع عدوش كيسا يحتوي على قبعة وملابس وعطر مضاد للتعرق، في ساحة وسط أحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة لزيادة نسبة فرضية تعرض الكيس للسرقة.

وأخذ صانع المحتوى يراقب الوضع من بعيد، خصوصا تصرف رجال الأمن، الذين تأكدوا فقط من أن الكيس لا يحتوي على أشياء خطيرة، ثم أعادوه إلى مكانه.

وعاد عدوش إلى المكان الذي وضع فيه الكيس ليلا، ليجده عند رجال الأمن كما تركه، ولم يقترب منه أحد.

هل قطر آمنة؟

وفي هذا السياق، اختبر أحد صناع المحتوى على تيك توك مستوى الأمان في الدوحة بعدة طرق، منها ترك حاسبه المحمول (لاب توب) بدون مراقبة عدة ساعات، وإسقاط محفظته عمدا في أماكن مزدحمة، وكذلك ترك سيارة مفتوحة وبداخلها مفتاحها مدة 24 ساعة. كما وضع داخل السيارة سماعات أبل وهاتف أيفون ومحفظة فيها نقود. وأخيرا ثبّت كاميرا سرية لتصوير ما سيحدث.

وكانت النتيجة أنه لم يقترب أحد من السيارة. كما استوقفه المارة ونبهوه إلى أن محفظته سقطت على الأرض. وأكد صانع المحتوى في النهاية أن قطر آمنة جدا.

العثور على طفلة مفقودة

وتوجهت عائلة برازيلية بالشكر لأفراد الأمن القطري، بعد جهودهم التي بذلوها لإعادة ابنتهم خلال ساعة واحدة فقط من ضياعها بين المشجعين.

وشاركت العائلة فيديو عبر حسابها على تيك توك، أول أمس الأحد، أثنت فيه على حضور الأمن القطري دائما لمساعدة المشجعين، وعلقت بالعربية قائلة “شكرا قطر”.

وكانت الأسرة قد شاركت فيديو، فور العثور على الطفلة، أظهرت خلاله ضابط الشرطة الذي تولى الأمر، وأشرف على عملية البحث عن الابنة حتى عثر عليها، ورحب بهم وأكد استعداد أفراد الشرطة للمساعدة في أي وقت.

كل شيء جميل

كما انتشر فيديو لمشجعة من كوريا الجنوبية قالت فيه إنها كانت تعتقد أن قطر غير آمنة، لكنها فوجئت بدرجة الأمان العالية التي تتمتع بها، مؤكدة أن كل شيء جميل، بما في ذلك المواصلات والمرافق الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن قطر حقَّقت المركزَ الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وَفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2022، وحلت في المرتبة 23 عالميًّا من بين 163 دولة شملها التقريرُ على مستوى الحالة الأمنية.

ويعتمدُ تقريرُ مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا على 3 معايير رئيسية تشمل (مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزوُّد بالقوة العسكرية)، بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية للدول.

كما احتلت قطر المرتبة الأولى عالميًّا وعربيًّا وعلى مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الأمن لعام 2022 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية (نامبيو).

وتصنف نامبيو جودة الحياة في عشرات الدول والأقاليم بناءً على عوامل إحصائية مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة وأسعار العقارات مقارنة بدخل الناس والتنقل والتلوث والمناخ.

وتعد موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على الإنترنت التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة والاغتصاب وغيرها.

وجاء دولة قطر في المؤشر العالمي امتدادًا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة من 2015 إلى 2019، حيث حافظت على المركز الأول عربيا، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، والانخفاض الكبير في معدلات الجرائم.