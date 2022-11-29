أمير قطر يدعو طلاب مدرسة كويتية لحضور المونديال.. ما القصة؟

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، عن شكره وتقديره لمبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوجيه دعوة لطلاب مدرسة “بلاط الشهداء” الثانوية بنين، لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وكشفت صحف كويتية أن السفير القطري علي بن عبد الله آل محمود زار المدرسة، الأحد، لنقل دعوة الشيخ تميم إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة إحدى المباريات، بعدما أقامت المدرسة يومًا احتفاليًّا بالمونديال في مقطع فيديو نشرته صحيفة القبس الكويتية وحظي بانتشار واسع.

طلاب مدرسة بلاط الشهداء يحتفلون باستضافة دولة قطر الشقيقة لـ #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/IA9CpObMN6 — القبس (@alqabas) November 17, 2022

وعبّر الطلاب خلال الفيديو عن دعمهم لقطر في وجه الحملة الإعلامية الغربية الشرسة ضدها، وتضمّن الاحتفال -الذي أقيم قبل أيام من انطلاق المونديال- إلقاء كلمات من الطلبة والمعلمين الذين هتفوا في حب قطر ورفعوا أعلامها، معربين عن فخرهم بإقامة البطولة للمرة الأولى في دولة عربية مسلمة.

وبث مدير المدرسة علي الظفيري مقطع فيديو عبر حساب المدرسة على إنستغرام لزيارة السفير القطري ولقائه الطلاب والمعلمين، وسط فرحة غامرة.

وقال الظفيري لصحيفة الجريدة الكويتية، إنه تم تنظيم يوم للاحتفال بالمونديال المقام في قطر، لأنها الدولة العربية الأولى التي تقام فيها كأس العالم “إضافة إلى رغبتنا في تعزيز قيم الانتماء للشعب الخليجي الواحد في نفوس طلابنا”.

طائرة خاصة

وأشار إلى أن السفير أبلغه خلال الزيارة بتوفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمدرسين الراغبين في حضور المباراة، موضحًا أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية وكذلك أولياء أمور الطلاب، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.

وأكد مدير المدرسة أن كل عربي يشعر بالفخر والعزة للتنظيم الرائع لفعاليات كأس العالم المقامة في قطر، معربًا عن شكره وتقديره واعتزازه بالدعوة التي قدّمها الشيخ تميم.

ورصد فيديو جديد، نشره حساب صحيفة القبس عبر منصة تيك توك، فرحة الطلاب الكبرى بدعوة الشيخ تميم لحضور مونديال قطر 2022.

وعبّر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، عن خالص التقدير والاعتزاز لهذه الدعوة التي جاءت بعد انتشار فيديو احتفال الطلاب ببدء فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 “وما تجسده من مشاعر أبوية صادقة، وإضافة إلى سجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية”.

وأضاف المجلس أنه “يستذكر المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة، وأواصر المودة، والعلاقات الطيبة الحميمة”، متمنيًا المزيد من الإنجازات لقطر.