مونديال قطر.. 17 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراتها مع إسبانيا

كشفت بيانات مؤسسة “إيه جي إف” المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير، أن 17 مليون مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخبهم مع نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، أمس الأحد، عبر شبكة “زد دي إف” المحلية.

وأحرز لاعب ألمانيا نيكلاس فولكروج هدف التعادل لتفلت ألمانيا من الخروج المبكر من البطولة بعد خسارتها في مباراتها الأولى في النهائيات.

وبثت المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت برلين، وشاهد 9.2 ملايين مشجع في ألمانيا مباراة منتخبهم الأولى في نهائيات كأس العالم يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني التي انتهت بفوز اليابان 2-1 على أبطال العالم 4 مرات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد كشف قبل أيام أن بطولة كأس العالم لا تزال تحظى بنفس القدر من الشعبية الكبيرة حول العالم، وهو ما تظهره الأرقام الأولية لمستوى متابعة المباراة الافتتاحية لمونديال قطر التي جمعت بين المنتخبين القطري والإكوادوري يوم الأحد الماضي.

وأوضح الفيفا أن الأرقام كشفت عن زيادة في عدد المشاهدين مقارنة بالمباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

تغطية عالمية واسعة

وأبدت وسائل الإعلام العالمية اهتماما بالغا بالمباراة بين المنتخبين الألماني والإسباني لكرة القدم، حيث ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الرياضية أن “المباراة أمام ألمانيا أكدت أن تغيير الجيل أصبح حقيقة واقعة. ورغم صغر أسنان لاعبي المنتخب الإسباني، فإن الفريق أصبح مستعدا للتنافس مع أي فريق. فريق لويس إنريكي يواصل اكتساب الخبرة والنضج”.

وفي النمسا أشارت صحيفة “كرونه” إلى أن “فرصة كأس العالم لا تزال موجودة للمنتخب الألماني”.

Spain and Germany ends in a draw 1-1 😳 pic.twitter.com/ipAxsnOOox — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2022

وفي بريطانيا ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أن “آمال ألمانيا في كأس العالم معلقة بخيط رفيع رغم هذا التعادل الشجاع”.

وقالت صحيفة الغارديان “اتضح أن ألمانيا لا يزال لديها مهاجم. اسمه نيكلاس فولكروج، يبلغ من العمر 29 عاما ومسيرته الدولية تمتد أقل من شهر. وعندما تطلب الأمر، كان في الموعد”.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن هذا “التعادل ربما يظهر السبب في أن منتخب إسبانيا المفعم بالمواهب لن يفوز بكأس العالم الحالية، ولماذا لن يتم إقصاء ألمانيا”.

وقالت صحيفة “إيه دي” الهولندية “ارتباك تام في المجموعة الخامسة بعد التعادل الرائع بين إسبانيا وألمانيا: ألمانيا ترتجف وتصلي، لكنها لم تخرج بعد من البطولة بفضل التعادل 1-1 مع إسبانيا”.

وكتبت صحيفة “فويتبال انترناشيونال”: “أفلتت ألمانيا من أهوال الصراع مع إسبانيا. لم يفز الألمان بمباراتهم الثانية في المجموعة أيضا. مباراة رائعة انتهت بالتعادل”.

وفي فرنسا ذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية أن “مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروج جلب نفسًا منعشًا للمنتخب الألماني بشخصيته. هدفه مساء الأحد أنقذ ألمانيا من كارثة”.

وفي إيطاليا ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أنه “من بين قوانين كأس العالم لكرة القدم، هناك واحدة كلاسيكية مثبتة: لا تستسلم أبدا لألمانيا”.