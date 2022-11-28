مونديال قطر.. الكاميرون تعود من بعيد أمام صربيا في مباراة مثيرة

تعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي 3-3 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على ملعب الجنوب في قطر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم.

وتقدمت الكاميرون أولا بواسطة جان شارل كاستليتو في الدقيقة 29، لكن صربيا انتفضت فسجلت هدفين في الوقت بدل الضائع بواسطة ستراينيا بافلوفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لتتقدم 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة 53، إلا أن فينسنت أبو بكر سجل الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63 بطريقة رائعة.

ولم يمض سوى دقيقتين حتى انطلق أبو بكر مرة أخرى واخترق الدفاع الصربي ثم مرر كرة على طبق من ذهب إلى تشوبو موتينغ الذي تابعها بلمسة واحدة في مرمى الحارس سيرغي ميلينكوفيتش.

وظلت الإثارة حاضرة في المباراة حتى نهايتها. وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خسرت الكاميرون أمام سويسرا بهدف نظيف، وصربيا أمام البرازيل بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وتلتقي الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة مع البرازيل، وتلعب صربيا أمام سويسرا.

وتتصدر البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، تليها سويسرا بنفس الرصيد، ولكنها أهدافا. ويلتقي المنتخبان اليوم في الساعة السابعة بتوقيت الدوحة (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش).