ليفاندوفسكي يهدي قميصا بتوقيعه لأحد مشجعي السعودية (فيديو)

أهدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قميصا بتوقيعه لمشجع بعد نشر مقطع فيديو يخلع فيه قميص السعودية ليظهر قميص آخر يحمل اسم اللاعب، وذلك إثر تسجيل قائد بولندا هدفا في مرمى المنتخب السعودي خلال مباراة السبت.

وتم تداول مقطع للمشجع -الذي لم يذكر اسمه- وهو يستبدل قميص السعودية بقميص يحمل في ظهره اسم ليفاندوفسكي ثم يبدأ الرقص والاحتفال بعد ذلك.

Oczywiście admin był na posterunku i nagrał dla Was całe zdarzenie. 😍 pic.twitter.com/cAavCbqadF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 27, 2022

ودعا ليفاندوفسكي المشجع إلى التواصل معه لتقديم القميص له.

وبدا المشجع سعيدا أمام مهاجم برشلونة قبل أن يعانقه وينال القميص الموقع من هداف بايرن ميونيخ السابق.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في كأس العالم ليهدي بولندا فوزا ثمينا على السعودية في المجموعة الثالثة.

وتحتاج بولندا إلى التعادل في ختام دور المجموعات مع الأرجنتين يوم الأربعاء لضمان التأهل للدور الثاني.