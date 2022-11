قبل مواجهة إيران وأمريكا.. هكذا حلت السياسة ضيفا ثقيلا في بطولات كأس العالم

لم تكن نكهة كأس العالم فيفا قطر 2022 رياضية فقط، حيث حضرت بقوة بعض المواقف السياسية قبل المباريات خلال الأسبوع الأول من البطولة.

بدأت البطولة بحملة غربية على المستضيفة قطر، انتقلت من تصريحات على ألسنة المسؤولين إلى أرض الميدان، حيث حاول المنتخب الألماني إثبات موقفه السياسي بتكميم لاعبي الفريق أفواههم اعتراضا على منع الفيفا لهم من ارتداء شارة دعم المثلية.

بعد الموقف الألماني امتنع المنتخب الإيراني عن ترديد السلام الوطني في خطوة اعتبرها كثيرون رفضا للأحداث السياسية في البلاد.

واليوم تظهر خلافات قبل المباراة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بدأت بحذف اتحاد كرة القدم الأمريكي شعار الجمهورية الإسلامية من علم إيران دعما للمتظاهرين هناك.

احتجت طهران وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيرفع شكوى ضد الاتحاد الأمريكي أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “لعدم احترام العلم الوطني” للجمهورية الإسلامية.

المواقف المذكورة أعادت إلى الأذهان أحداثا اختلطت فيها السياسة بالرياضة كان أبرزها المواقف التالية:

في سياق جيوسياسي متوتر للغاية وفي ظل الفاشية التي خيّمت على أوربا، استضافت فرنسا النسخة الثالثة من كأس العالم في 12 يونيو/ حزيران 1938، وواجهت إيطاليا في ربع النهائي على ملعب كولومب حيث فازت إيطاليا 3-1.

ارتدى الطليان قمصانًا سودًا شبيهة بقمصان ميليشيات نظام موسوليني، ووجّهوا تحية فاشية إلى 60 ألف متفرج. ردّ الجمهور حينها بصافرات الاستهجان أثناء النشيد الإيطالي.

في نظر الـ”دوتشي” (لقب موسوليني)، كانت كرة القدم وسيلة لإظهار تفوّق الأيديولوجية الفاشية.

OTD June 13 1938: Fantastic pictures of France 🇫🇷 vs Italy 🇮🇹 1-3 at Colombes released by Le Miroir des Sports. Di Lorto, Cazenave, Aston 🇫🇷 vs Piola, Foni, Rava, Olivieri 🇮🇹 pic.twitter.com/aNbenoN9Z4

في 22 يونيو/ حزيران، تواجه الأشقاء الأعداء من ألمانيا الغربية والشرقية الاتحادية في هامبورغ غربًا، إلى ملعب “فولكس بارك” الذي غصّ بالجماهير.

في خضم الحرب الباردة، جسّدت تلك المباراة التوتّر بين الطرفين. لكن ذلك لم يكن يعني ضغوطًا مرتقبة، إذ بدأ الطرفان مسارًا تطبيعيًّا للعلاقات، ووقعا معاهدة اعتراف متبادل عام 1972.

انتهت المباراة المصنّفة في دائرة الخطر من دون أي عوائق. انتصرت ألمانيا الشرقية رغم كل الصعاب، بهدف سجله يورغن شبارفاسر في ربع الساعة الأخير، وبقي في الذاكرة إلى الأبد.

لكن رغم ذلك، بقيت ألمانيا الغربية في المنافسات وظفرت بالمسابقة التي استضافتها، محققة ثاني ألقابها المونديالية.

🇩🇪 The outcome was not what anyone expected 😲

في 22 يونيو/ حزيران، تواجهت الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي مونديال مكسيكو، بعد أربع سنوات من حرب جزر فوكلاند التي خلفت 649 قتيلًا أرجنتينيًّا و255 بريطانيًّا.

كانت الأجواء متوترة للغاية بين المنتخبين اللذين قطعت دولتاهما العلاقات الدبلوماسية عام 1982.

وفي كل مباراة من مباريات المسابقة، رفع المشجعون الأرجنتينيون لافتات تقول “جزر فوكلاند أرجنتينية”، وأنشدوا أغانيَ قومية تدعو إلى “قتل الإنجليز”.

على هامش ربع النهائي، اندلعت اشتباكات بين ألتراس المنتخبين، مما أسفر عن عشرات من الإصابات تراوحت بين طفيفة وخطيرة.

فازت الأرجنتين بالمباراة، بفضل عبقرية دييغو مارادونا إلى حد كبير، الذي سجّل هدفين أسطوريين: “يد الله” ثم “هدف القرن”.

أقرّ الأسطورة الأرجنتيني الراحل بعد ذلك بدافع هذا الفوز قائلا “لقد كانت مباراة نهائية بالنسبة لنا. لم يكن الأمر يتعلق بالفوز بمباراة، بل بإقصاء الإنجليز”.

“This was our revenge, it was … recovering a part of the Malvinas (Falkland)”. Maradonas words, echoed after defeating England in the 1986 World Cup, a mere four years after Argentina’s defeat in the falklands. When sports and sovereignty collide. pic.twitter.com/xVDug7H36j

خلال مشاركتها الثانية في كأس العالم، وجدت إيران نفسها عام 1998 ضمن مجموعة عدوّها اللدود، الولايات المتحدة.

انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية بطهران في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

أقيمت تلك المباراة في مدينة ليون الفرنسية في 21 يونيو/ حزيران، وهو ما مثّل فرصة للتهدئة.

بعد أداء النشيدين الوطنيين، صافح اللاعبون الأمريكيون خصومهم وقدموا لهم تذكارات، فردّ الإيرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، قبل أن يلتقط المنتخبان صورة جماعية.

فاز الإيرانيون بالمباراة حينها (2-1) مسجّلين أوّل انتصاراتهم المونديالية.

When the Iranian national team, and the US, are perfectly cordial with one another in their last group game expect a deluge of takes about how it marks a sea change in Iranian civil society.

That’s nonsense, of course. This is Iran vs the US in 1998 (1/2) pic.twitter.com/eNo59p5KkP

— Aaron Bastani (@AaronBastani) November 26, 2022