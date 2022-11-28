السيناتور الأمريكي بوب مينديز: رأيت في قطر أفضل ما يمكن أن يكون عليه العالم

ثمّن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينديز، الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في مجال حماية حقوق العمال وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا إعجابه بتنظيم قطر لمونديال 2022، وقال “رأينا في قطر أفضل ما يمكن أن يكون عليه العالم اليوم”.

وفي حوار مع وكالة الأنباء القطرية، نشرته الاثنين، أكد مينديز أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال إصلاحات سوق العمل وحماية حقوق العمال ورعاية جميع المقيمين على أرضها، وهو ما ساعد في إنجاح المونديال، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من التقدم يحصل في قطر على جميع الأصعدة.

وبشأن تنظيم بطولة كأس العالم، قال “قطر استطاعت أن تجمع المجتمع العالمي في مكان واحد، مكان آمن، وخلال المدة التي قضيتها هنا رأيت إنجازات عظيمة في مجال العدالة والأمن، ورأيت روح الكرم من القطريين الذين رحّبوا بالضيوف”.

وعبّر السيناتور الأمريكي عن سعادته بمشاهدة نسخة مميزة من المونديال تتسم بالأمن وروح المحبة والسلام والتآخي والتجمع الكبير من جميع أنحاء العالم، للاحتفال والاستمتاع بكرم الضيافة العربية والقطرية.

وقال “أنا سعيد لأن قطر تمكنت من أن تكون أول دولة في المنطقة تستضيف هذا المونديال العالمي، ومن الجيد أن نرى المجتمع الدولي قادمًا للاستمتاع بكرة القدم هنا في قطر”.

وأضاف “لقد رأينا روحًا رياضية خالية من أي أفعال سيئة، ورأينا اللاعبين يحترم بعضهم بعضًا، كما رأينا المشجعين يتبادلون الاحترام، وأعتقد أننا رأينا في قطر أفضل ما يمكن أن يكون عليه العالم اليوم”.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن الرياضة لها قواعد على الجميع أن يلتزم بها، داعيًا جماهير العالم إلى “زيارة قطر والاطلاع على ما تزخر به من ثقافة وكرم وترحيب تام وأمن، فالقدوم إلى الدوحة يجعلك تنبهر”، وفق تعبيره.

وتابع “خلال زيارتي الحالية للدوحة، رأيت أن المجتمع الدولي جاء إلى قطر وحظي باستقبال جيد واحترام لا مثيل له، وهذا ما يجب أن يحدث في جميع أنحاء العالم”.

وتحدّث مينديز عن العلاقات الثنائية التي تربط بين الولايات المتحدة وقطر، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون الدولي لإيجاد حلول للصراعات في بعض أنحاء العالم. وقال إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن قطر تُعَد حليفًا وشريكًا موثوقًا لبلاده.

وعن الحملات المغرضة التي تتعرض لها قطر من بعض وسائل الاعلام الأجنبية، قال السيناتور الأمريكي “أعتقد أن قطر ستكون أقوى من ذي قبل، وستصمد أمام الانتقادات، وسترُد، والأهم هنا ليس ما تقوله الصحافة، ولكن الانطباع الجيد الذي تتركه زيارة الناس لقطر”.