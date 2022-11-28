ألمانيا تتمسّك بفرصة التأهل لدور الـ16 بعد تعادل متأخر مع إسبانيا

حافظ المنتخب الألماني على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب اقتناصه تعادلًا صعبًا من نظيره الإسباني بهدف لكل منهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في البطولة.

وحصد المنتخب الألماني أول نقطة له في البطولة، عقب خسارته في الجولة الأولى، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق نقطتين خلف كل من اليابان صاحبة المركز الثاني وكوستاريكا صاحبة المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

ودخل العملاقان استاد البيت في الخور (شمالي قطر) في ظروف متناقضة، فإسبانيا حققت انتصارًا كاسحًا تاريخيًا على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، ما جعلها مهدّدة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية تواليًا.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، فيما سجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 83.

كانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة الخامسة، قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الأحد، بفوز كوستاريكا على اليابان بهدف مقابل لا شيء.

والفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان جعل من مواجهة ملعب البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة حين تلتقي المنتخب الأمريكي الشمالي حتى لو كانت خسرت، الأحد، وهذا ما لم يحصل.

والخميس المقبل، يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الكوستاريكي في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني في اليوم ذاته.