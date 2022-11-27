فرحة عربية غامرة بفوز المغرب على بلجيكا في مونديال قطر (شاهد)
سادت حالة من الفرحة بين المستخدمين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز منتخب المغرب 2-صفر على نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
شاهد فرح السوريين في الشمال المحرر لحظة احراز اسود الأطلس لهدف على بلجيكا.. شعوب واحدة 🇲🇦 #المغرب_بلجيكا #المغرب pic.twitter.com/CIIGhz0qSm
— احمد© (@SKA_SYRIA) November 27, 2022
ونشر مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال سوريين في شمال البلاد لحظة تسجيل المنتخب المغربي لهدف في مرمى بلجيكا.
الشعب السوري بالشمال عم بيحلو بفوز #المغرب ❤️🇲🇦
— Esraa Kh (@esraakh92) November 27, 2022
كما تداول مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال الجماهير المغربية والعربية خارج ملعب الثمامة الذي أقيمت عليه المباراة.
جمهور #السعودية كله منكم الكل قام يقول هالجملة جمهور #المغرب خارج استاد #الثمامة
ديبروين وينو كسرنا عينوا 😍🤣#كأس_العالم_قطر2022 #المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/ocr0hjRD6q
— راشد الهاملي 🇶🇦 (@alhamli7705) November 27, 2022
وعزز الفوز من فرص المغرب في التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.
جماهير #المغرب
🇵🇸🇲🇦🇲🇦❤️#FIFAWorldCup #بلجيكا_المغرب https://t.co/Fdb0TMvCwP
— leen tamimi (@leentamimi2) November 27, 2022
كما تداول مستخدمون صورة ومقطع فيديو لأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وهو يطبع قبلة على رأس والدته بعد نهاية المباراة ابتهاجًا بالفوز.
👩👦❤️🇲🇦#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/5q7Vufedpo
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022
ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل 3 نقاط لبلجيكا التي حققت فوزا باهتا 1-صفر على كندا في أول جولة، وتلعب كرواتيا مع كندا الليلة.
بعد فوز المغرب على بلجيكا ٢/ صفر
– أم أشرف حكيمى (نجم المغرب)
.. فخورة بإبنها
– ربنا يفرحكم كما فرحتمونا pic.twitter.com/hScwkiMHKF
— د/عبدالمغنى أبوالنور (@abdelmoghny) November 27, 2022
وهذا الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
والله رجال اسووود الاطلس 🇲🇦فازوو على منتخب مليان نجووم الف مبروووك
عقبالنا الاربعاء ان شاء الله🇸🇦
#المغرب_بلجيكا
— Muj🇸🇦 (@Muj_101) November 27, 2022
وهذا أيضًا هو ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986، و3-صفر على اسكتلندا في 1998.
احتفالات احد الشباب السعوديين بانتصار المغرب التاريخي🇲🇦🇲🇦♥️♥️♥️
— Leo (@LastLoay) November 27, 2022
وقبل المباراة توقع مشجع مغربي في لقاء مع الجزيرة مباشر فوز منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين نظيفين، فيما وجّه مشجع آخر رسالة حب لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة.