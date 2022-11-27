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كأس العالم قطر 2022

فرحة عربية غامرة بفوز المغرب على بلجيكا في مونديال قطر (شاهد)

المغرب بلجيكا
فرحة لاعبي المغرب بعد الفوز على بلجيكا (رويترز)
27/11/2022-|آخر تحديث: 27/11/202209:12 PM (مكة المكرمة)

سادت حالة من الفرحة بين المستخدمين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز منتخب المغرب 2-صفر على نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال سوريين في شمال البلاد لحظة تسجيل المنتخب المغربي لهدف في مرمى بلجيكا.

كما تداول مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال الجماهير المغربية والعربية خارج ملعب الثمامة الذي أقيمت عليه المباراة.

وعزز الفوز من فرص المغرب في التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

كما تداول مستخدمون صورة ومقطع فيديو لأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وهو يطبع قبلة على رأس والدته بعد نهاية المباراة ابتهاجًا بالفوز.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل 3 نقاط لبلجيكا التي حققت فوزا باهتا 1-صفر على كندا في أول جولة، وتلعب كرواتيا مع كندا الليلة.

 

وهذا الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وهذا أيضًا هو ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986، و3-صفر على اسكتلندا في 1998.

 

وقبل المباراة توقع مشجع مغربي في لقاء مع الجزيرة مباشر فوز منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين نظيفين، فيما وجّه مشجع آخر رسالة حب لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل