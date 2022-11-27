فرحة عربية غامرة بفوز المغرب على بلجيكا في مونديال قطر (شاهد)

سادت حالة من الفرحة بين المستخدمين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز منتخب المغرب 2-صفر على نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

شاهد فرح السوريين في الشمال المحرر لحظة احراز اسود الأطلس لهدف على بلجيكا.. شعوب واحدة 🇲🇦 #المغرب_بلجيكا #المغرب pic.twitter.com/CIIGhz0qSm — احمد© (@SKA_SYRIA) November 27, 2022

ونشر مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال سوريين في شمال البلاد لحظة تسجيل المنتخب المغربي لهدف في مرمى بلجيكا.

الشعب السوري بالشمال عم بيحلو بفوز #المغرب ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/iOGIMFapW4 — Esraa Kh (@esraakh92) November 27, 2022

كما تداول مستخدمون مقطع فيديو لاحتفال الجماهير المغربية والعربية خارج ملعب الثمامة الذي أقيمت عليه المباراة.

وعزز الفوز من فرص المغرب في التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

كما تداول مستخدمون صورة ومقطع فيديو لأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وهو يطبع قبلة على رأس والدته بعد نهاية المباراة ابتهاجًا بالفوز.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل 3 نقاط لبلجيكا التي حققت فوزا باهتا 1-صفر على كندا في أول جولة، وتلعب كرواتيا مع كندا الليلة.

بعد فوز المغرب على بلجيكا ٢/ صفر

– أم أشرف حكيمى (نجم المغرب)

.. فخورة بإبنها

– ربنا يفرحكم كما فرحتمونا pic.twitter.com/hScwkiMHKF — د/عبدالمغنى أبوالنور (@abdelmoghny) November 27, 2022

وهذا الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والله رجال اسووود الاطلس 🇲🇦فازوو على منتخب مليان نجووم الف مبروووك

عقبالنا الاربعاء ان شاء الله🇸🇦

#المغرب_بلجيكا — Muj🇸🇦 (@Muj_101) November 27, 2022

وهذا أيضًا هو ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986، و3-صفر على اسكتلندا في 1998.

احتفالات احد الشباب السعوديين بانتصار المغرب التاريخي🇲🇦🇲🇦♥️♥️♥️ pic.twitter.com/PXrlfJucM7 — Leo (@LastLoay) November 27, 2022

وقبل المباراة توقع مشجع مغربي في لقاء مع الجزيرة مباشر فوز منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين نظيفين، فيما وجّه مشجع آخر رسالة حب لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة.