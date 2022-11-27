ميسي ينعش آمال الأرجنتين في مونديال قطر والصراع يشتعل في المجموعة الثالثة

أنعش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آمال بلاده في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن سجل هدفا وأسهم بتمريرة حاسمة ليقود بلاده للفوز 2-صفر على المكسيك في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء سيئ من الأرجنتين وضغط قوي من المكسيك.

وفي الشوط الثاني، أحرز ميسي هدفا جميلا بعد أن تلقى الكرة خارج منطقة الجزاء من تمريرة أرسلها دي ماريا، وسدد كرة منخفضة مرت من بين أقدام المدافعين وسكنت الشباك في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 87، مرر ميسي الكرة إلى إنزو فرنانديز الذي سددها بشكل رائع لتسكن الشباك المكسيكية.

وبهدفه في المكسيك، عادل ميسي رقم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي قبل عامين.

وهذا هو الهدف الثامن لميسي في 21 مباراة بكأس العالم، وهو نفس رقم مارادونا الذي تُوّج بلقب كأس العالم عام 1986، ووصل إلى نهائي نسخة 1990 قبل الخسارة أمام ألمانيا.

وبهذا الفوز، يقفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات، وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.

وقدّمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2-صفر أمام بولندا في وقت سابق السبت.

ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين.