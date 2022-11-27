ميسي: مونديال آخر بدأ بعد الفوز على المكسيك

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي “بطولة كأس عالم أخرى بدأت اليوم بالنسبة لنا”، وذلك بعد الفوز 2-0 الذي قاده على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال الفريق في عبور دور المجموعات.

وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، ولكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه إذا وصل إلى الأدوار الإقصائية.

وأضاف “كانت هناك عوامل عدة وراء الخسارة مع السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى، وجدول المباريات”.

علّق ليونيل #ميسي نجم #الأرجنتين على خسارة منتخب بلاده أمام #السعودية في #كأس_العالم #قطر_2022 "إنها ضربة قاسية جدًّا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسبابها، ويجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك pic.twitter.com/Sr9qgFoC82 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2022

وأردف “هذه ليست أعذارا، ولكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها لأن المكسيك قدّمت مباراة جيدة، ولديها مدرب عظيم”.

وزاد “هدأنا كثيرا في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاج إليه، لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة، ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ”.

وعقب الخسارة المفاجئة 1-2 أمام المنتخب السعودي في أولى مباريات المجموعة الثالثة، دخل لاعبو المنتخب الأرجنتيني مباراة أمس السبت أمام المكسيك، وهم يعلمون أن الخسارة ستجعلهم غير قادرين على التأهل إلى الدور التالي.

وعانى رجال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لتسجيل أهداف في الساعة الأولى من اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل، ثم سجّل ميسي هدف التقدم من تسديدة قوية على بُعد 25 ياردة.

وأرسل ميسي تمريرة حاسمة مكنت إنزو فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليتساوى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البولندي، الذي يتصدر المجموعة بفارق نقطة أمام الأرجنتين والسعودية، في الجولة الأخيرة، وسيضمن التأهل إلى دور الـ16 في حال الفوز، كما يمكن أن يكون التعادل كافيا للتأهل.