مواقف ولحظات رئيسة ربما فاتتك في الأسبوع الأول من مونديال قطر.. تعرف إليها

كشفت صحيفة (ميدل إيست آي) أن مونديال قطر شكّل محطة استثنائية في تاريخ كرة القدم، ومصدر فخر لقطر التي نجحت حتى الآن في تنظيم أول دورة ناجحة لبطولة كأس العالم تُقام في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تم فيه التركيز على أرضية الملعب وما قدمه المشجعون في شوارع الدوحة و”سوق واقف” التاريخي، فإن الأسبوع الأول من الدورة تميّز بمواقف ولحظات تستحق أن يتم توقف عندها وهي:

وقفت كاتبة المقال عند الثوب الأبيض الذي يمثل اللباس التقليدي للرجل العربي عمومًا، مشيرة إلى شوارع الدوحة كانت تغص بأشكال وألوان مختلفة للثوب القطري.

وقالت إنه تم رصد عدد من المعجبين الراغبين في الانخراط في ثقافة الشرق الأوسط من خلال ارتداء الثوب العربي لكن بألوان جديدة وزاهية، كما اختار الكثيرون أيضًا غترة أو شماغًا مطابقًا، ليتماشى معه.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لأشخاص يتعلمون ارتداء الزي الوطني لدولة قطر، ويكتشفون المزيد عن التراث المحلي.

وفي أحد المقاطع، شوهد مواطن قطري يظهر لأحد مشجعي إنجلترا كيفية ارتداء الغترة بشكل صحيح قبل التقاط صورة جماعية.

وفي فيديو آخر، شوهد رجل شرطة يوقف المعجبين ليس بسبب السلوك غير المنضبط، بل لمساعدتهم على ضبط الغترة.

تماشيًا مع التقاليد المتبعة منذ مدة طويلة، نهض مشجعو اليابان لتنظيف الملعب بمجرد انتهاء مباراة منتخبهم الوطني ضد ألمانيا.

وبهذه الخطوة، فازت الجماهير اليابانية بقلوب الناس واحترامهم على مستوى العالم حيث حرصت على أن تكون الملاعب نظيفة بعد المباريات.

Japan fans cleaning up their mess before leaving the stadium 👏 pic.twitter.com/sKUXUsjMFk

كما شوهدت الممارسة نفسها أكثر من مرة، حتى خلال المقابلات التي لم تكن فيها اليابان حاضرة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشجعين يابانيين يحملون حقائب تستخدم لمرة واحدة في أيديهم، وهم يرفعون القمامة بين المقاعد وعلى السلالم في الملاعب.

ويبدو أن اليابانيين قد أثّروا في المشجعين الآخرين في كأس العالم، حيث ظهر مقطع فيديو لاحقًا لمشجعين إيرانيين يقومون أيضًا بتنظيف الملعب بعد فوزهم على ويلز يوم الجمعة، وكذلك المغاربة.

ولأن تتوتر المباريات أمر اعتيادي في كأس العالم، والمشجعون يتحمسون عندما يشاهدون فريقهم يلعب، فإنه خلال المباراة بين فريقي قطر والإكوادور اندلعت مشاجرة قوية في المدرجات.

وتمت مشاركة مقطع فيديو يظهر مشجعًا إكوادوريًا يتشاجر مع أحد القطريين خلال المباراة، وبعد مدة وجيزة اجتمع الاثنان معًا وسجلا مقطع فيديو يظهر أنهما تصالحا، وتصافح المشجعان في مشهد جميل.

View this post on Instagram

وأوضحت الصحيفة أن الصحفيين الإسرائيليين كافحوا من أجل الحصول على مقابلات في كأس العالم حيث تم نبذهم من قبل المشجعين العرب الذين رفضوا التحدث إليهم كشكل من أشكال المقاطعة ورفض التطبيع الرسمي لبعض الدول.

وتم توثيق هذه الخطوة، التي جاءت تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت.

Arab football fans are refusing to speak to Israeli reporters during the Qatar World Cup in solidarity with the Palestinian cause.

Some fans also waved the Palestinian flag behind reporters pic.twitter.com/oGlMPb98jw

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 21, 2022