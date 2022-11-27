فولر يصعق اليابان أمام كوستاريكا بهدف متأخر

أهدرت اليابان فرصة التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم مبكرا بخسارتها 1-0 أمام كوستاريكا، بفضل هدف كيشر فولر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة اليوم الأحد.

وفشلت اليابان في مواصلة الزخم الذي قادها إلى الفوز 2-1 على ألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بينما دافعت كوستاريكا بحزم بعد هزيمتها الساحقة 7-0 أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وفي محاولة كوستاريكا الوحيدة على المرمى، سدد فولر كرة بعيدة عن متناول الحارس شويتشي جوندا لتستقر في الشباك.

وكافحت اليابان بشدة لإنقاذ شيء ما من المباراة لكنها فشلت في صنع مساحة وتعرضت للضغط في اللحظات الأخيرة.

وباتت اليابان أمام موقف صعب للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، إذ تلتقي مع إسبانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل.