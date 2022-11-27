“صن بايف”.. تقنية مبتكرة لألواح الطاقة الشمسية تخدم جماهير المونديال في ملعب الثمامة

يشهد ملعب الثمامة، أحد الاستادات الثمانية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 توظيف تقنية الألواح الشمسية المبتكرة “صن بايف”، أو”SunPave” بالإنجليزية، لخدمة جماهير المباريات التي يستضيفها الملعب.

وصممت الألواح، التي تعمل بمثل كفاءة ألواح الطاقة الشمسية العادية، للاستخدام على الأرضيات الأفقية والحوائط الرأسية، وتقوم بتوليد الطاقة الكهربائية.

وبإمكان المشجعين الذين يحضرون مباريات البطولة في ملعب الثمامة شحن هواتفهم وأجهزتهم من خلال مقابس شحن حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، الناتجة عن استخدام ألواح “صن بايف” في محيط الاستاد.

وتم اختيار ملعب الثمامة لتركيب هذا النوع من الألواح الشمسية كمشروع تجريبي للتقنية المبتكرة في ضوء الإنجازات التي حققها الملعب على صعيد الاستدامة البيئية.

وسيتم تركيب هذه الألواح في بقية ملاعب المونديال بعد إسدال الستار على منافسات البطولة.

وكانت تقنية “صن بايف” من بين المشاريع الفائزة في برنامج “تحدي 22” الذي أطلقته اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال الإعداد لاستضافة كأس العالم قطر 2022، بهدف تعزيز الابتكار في العالم العربي.

وهدف البرنامج إلى تشجيع شباب المنطقة العربية على إطلاق أفكارهم الإبداعية ومساعدتهم في تطويرها وتحويلها إلى منتجات وأدوات وحلول من شأنها تعزيز تجربة المشجعين، خلال منافسات النسخة الأولى من المونديال التي تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وتتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال المهندس محمد الجمال، الشريك المؤسس في “صن بايف” إن “مشكلة الألواح الشمسية التقليدية تكمن في أن المساحة التي تشغلها تصبح غير قابلة للاستخدام عمليًا”، مضيفًا أنه مع “ألواح (صن بايف) المبتكرة يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية من دون التأثير سلبًا على المساحة، حيث يمكن للمشاة السير عليها”.