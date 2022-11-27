بعد رباعية قاسية.. كندا تودّع مونديال قطر على يد كرواتيا

قلب المنتخب الكرواتي تأخره بهدف مبكر إلى فوز برباعية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، ليتأكد رسميًا خروج المنتخب الكندي من البطولة.

وسجّل ألفونسو ديفيز أول هدف لكندا في تاريخ مشاركتها بكأس العالم لكرة القدم.

وبعد أن سجّل ديفيز بضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية، أدرك أندريه كراماريتش التعادل في الدقيقة 36، ثم أضاف زميله ماركو ليفايا قبل الاستراحة هدف التقدم للفريق الذي بلغ نهائي نسخة 2018.

وسجلت كرواتيا هدفين إضافيين في الشوط الثاني، بوساطة كراماريتش في الدقيقة 70 ولوفرو ماير في الوقت بدل الضائع.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب، وستحتاج للتعادل فقط أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة للتأهل.

وتتذيّل كندا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الثانية، المجموعة وتأكد خروجها من المسابقة.