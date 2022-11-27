بعد رباعية قاسية.. كندا تودّع مونديال قطر على يد كرواتيا
قلب المنتخب الكرواتي تأخره بهدف مبكر إلى فوز برباعية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، ليتأكد رسميًا خروج المنتخب الكندي من البطولة.
وسجّل ألفونسو ديفيز أول هدف لكندا في تاريخ مشاركتها بكأس العالم لكرة القدم.
وبعد أن سجّل ديفيز بضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية، أدرك أندريه كراماريتش التعادل في الدقيقة 36، ثم أضاف زميله ماركو ليفايا قبل الاستراحة هدف التقدم للفريق الذي بلغ نهائي نسخة 2018.
وسجلت كرواتيا هدفين إضافيين في الشوط الثاني، بوساطة كراماريتش في الدقيقة 70 ولوفرو ماير في الوقت بدل الضائع.
كرواتيا تتصدر المجموعة السادسة وكندا تودع قطر 2022 رسميًا 🇭🇷🇨🇦👋@HNS_CFF | @CanadaSoccerEN | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022
وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب، وستحتاج للتعادل فقط أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة للتأهل.
وتتذيّل كندا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الثانية، المجموعة وتأكد خروجها من المسابقة.
كرواتيا تقلب الطاولة على كندا وتطيح بها خارج كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #كرواتيا_كندا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/83A5zopvjp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022