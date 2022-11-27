المغرب يحقق فوزا ثمينا على بلجيكا بثنائية نظيفة ويقترب من التأهل في مونديال 2022

حقّق المنتخب المغربي فوزًا غاليًا ومستحقًا في طريقه إلى الدور الثاني لكأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك على حساب نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل، وسط فرحة عربية غامرة.

وحافظ أسود الأطلس بذلك على شباكهم نظيفة للمباراة الثانية على التوالي رغم أنهم واجهوا كرواتيا وصيفة بطل العالم وبلجيكا الثانية في التصنيف العالمي.

وأقيمت مباراة اليوم الأحد ضد بلجيكا على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب المغرب في افتتاح التسجيل، بعدما تقدّم عبد الحميد صابري لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى عند الدقيقة 73، فيما سجل زكريا بوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 94.

نهاية المباراة بفوز المغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين عن طريق عبدالحميد صابري وزكرياء أبوخلال 🇧🇪🇲🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

وأزاح بذلك منتخب المغرب نظيره البلجيكي عن الصدارة، وارتقى للصدارة برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب بلجيكا ثانيًا برصيد 3 نقاط.

ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

نهاية 24 عامًا من الانتظار 🤩 المغرب تحقق الفوز الأول منذ 1998 في #كأس_العالم_FIFA 🇲🇦@EnMaroc pic.twitter.com/8f2LkJlL3B — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

وردّ المنتخب المغربي اعتباره من الخسارة أمام بلجيكا تحديدًا، في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.

وهذا الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويسعى منتخب “أسود الأطلس” إلى تكرار إنجاز مونديال 1986 في المكسيك عندما تصدر مجموعته على حساب منتخبات إنجلترا وبولندا والبرتغال، لكنه خسر بالدور الثاني مع منتخب ألمانيا وصيف بطل العالم وقتها بهدف وحيد.