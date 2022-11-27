أمير قطر يشارك جماهير المغرب فرحة الفوز التاريخي على بلجيكا (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل مقطعًا مصوّرًا لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شارك خلاله مشجعي منتخب المغرب فرحتهم بالفوز التاريخي على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022.

وعبّر ناشطون عن سعادتهم بحضور أمير دولة قطر مباراة المنتخب المغربي، قائلين إن فوز المغرب يمثل فرحة للعرب جميعًا.

وعقب صافرة النهاية، تبادل الشيخ تميم التحية مع المشجعين الذين احتفلوا بإنجازٍ ثانٍ بعد فوز المنتخب السعودي، الثلاثاء الماضي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وحقق أسود الأطلس مفاجأة كبيرة بالفوز على بلجيكا فوزًا مهمًا بفضل بصمة البدلاء ليعزز آماله في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1986.

وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986 و3-صفر على اسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2018 بنقطة وحيدة.

سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد

وسموّ الأمير الوالد وسموّ الشيخة موزا بنت ناصر حفظهم الله يحتفلون بفوز #المغرب 🇲🇦 على #بلجيكا 🇧🇪 pic.twitter.com/WtSJXNJ1lV — نبيل الجماعي (@nabeelAljamaey) November 27, 2022

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنّفة الثانية عالميًا، ولعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلًا تشجيعًا حماسيًا في ملعب الثمامة بالدوحة، بحضور نحو 44 ألف متفرج.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا التي حققت فوزًا باهتًا 1-صفر على كندا في أول جولة.