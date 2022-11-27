أمير قطر يشارك جماهير المغرب فرحة الفوز التاريخي على بلجيكا (فيديو)
تداول رواد منصات التواصل مقطعًا مصوّرًا لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شارك خلاله مشجعي منتخب المغرب فرحتهم بالفوز التاريخي على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022.
وعبّر ناشطون عن سعادتهم بحضور أمير دولة قطر مباراة المنتخب المغربي، قائلين إن فوز المغرب يمثل فرحة للعرب جميعًا.
وعقب صافرة النهاية، تبادل الشيخ تميم التحية مع المشجعين الذين احتفلوا بإنجازٍ ثانٍ بعد فوز المنتخب السعودي، الثلاثاء الماضي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.
🎥♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad
وسموّ الأمير الوالد وسموّ الشيخة موزا بنت ناصر حفظهم الله يحتفلون بفوز #المغرب 🇲🇦 على #بلجيكا 🇧🇪#FIFAWorldcup | #Qatar2022 #المغرب_بلجيكا | #نديب_قطر | #قطر pic.twitter.com/jQ50xDJcKE
— نديب قطر (@NadeebQa) November 27, 2022
وحقق أسود الأطلس مفاجأة كبيرة بالفوز على بلجيكا فوزًا مهمًا بفضل بصمة البدلاء ليعزز آماله في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1986.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحتفل بفوز منتخب #المغرب على #بلجيكا باستاد الثمامة#كأس_العالم #قطر2022 #أسود_الأطلس #AtlasLions #DimaMaghrib
#المغرب_بلجيكا #DEVILTIME #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Tdc0o2y5Oi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986 و3-صفر على اسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2018 بنقطة وحيدة.
سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد
وسموّ الأمير الوالد وسموّ الشيخة موزا بنت ناصر حفظهم الله يحتفلون بفوز #المغرب 🇲🇦 على #بلجيكا 🇧🇪 pic.twitter.com/WtSJXNJ1lV
— نبيل الجماعي (@nabeelAljamaey) November 27, 2022
وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنّفة الثانية عالميًا، ولعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلًا تشجيعًا حماسيًا في ملعب الثمامة بالدوحة، بحضور نحو 44 ألف متفرج.
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد والأمير الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني والشيخة موزا يحيون #المنتخب_المغربي بعد فوزه على #بلجيكا ..
فرحة قطرية بفوز الأشقاء بالمغرب ..#المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/PYgljZJzXD
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 27, 2022
ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا التي حققت فوزًا باهتًا 1-صفر على كندا في أول جولة.
ـ تفاعل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع إنتصار منتخب المغرب ❤️🤩pic.twitter.com/Z1bEmAbcsi
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 27, 2022