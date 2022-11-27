أكبر حضور جماهيري في مونديال قطر 2022.. 89 ألف متفرج لمباراة الأرجنتين والمكسيك

سجّل ملعب لوسيل المونديالي رقما قياسيا بوصول عدد المشجعين الذين حضروا مباراة الأرجنتين والمكسيك أمس السبت إلى 88 ألفا و966 متفرجا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على المكسيك بهدفين نظيفين، حيث سجّل النجم ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 64، وصنع الثاني للبديل أنزو فرنانديز في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، صعد المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب بولندا المتصدر (4 نقاط)، قبل مواجهة المنتخبين في ختام دور المجموعات، وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنه يتأخر بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كأس العالم FIFA قطر 2022™ – رقم قياسي جديد للحضور الجماهيري في البطولة بـ 88966 متفرجاً في مباراة الأرجنتين والمكسيك 🔥#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/ouqVTVJvCI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022

الفوز غير كافٍ للتأهل

من جانبه، أعرب مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن سعادته بتحقيق الفوز على المكسيك، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا الفوز غير كافٍ للتأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة “الأهم في مباراة اليوم هو تحقيق الفوز، كنا نعرف أنها مواجهة صعبة للغاية، والمكسيك صعّبت الأمر أكثر بعدما لعبت بـ5 مدافعين”.

🗣️ ليونيل سكالوني : "إنه أمر صعب للغاية عندما تدخل أرضية الميدان و انت تعلم أنها مباراة كل شيء أو لا شيء، و لكن اللاعبين استطاعوا التعامل مع ذلك." pic.twitter.com/ppGZPJjlQF — د.بـرازيـلي🇦🇪 (@brazili66) November 26, 2022

وأضاف سكالوني أن الشوط الأول لم يكن جيدا من المنتخبين، ولكنهما تمكنا من تعديل طريقة الأداء في الشوط الثاني على مستوى خط الوسط واللعب بطريقة مختلفة مع إجراء بعض التعديلات، وهو الأمر الذي أسفر عن النجاح بتسجيل هدف التقدم عن طريق ليونيل ميسي الذي تحرر كثيرا بعد التعديلات.

وأوضح أن الأرجنتين تملك ميسي وهو أفضل لاعب في العالم منذ سنوات وليس الأمر بجديد على أحد، مشددا على ضرورة أن يستمتع ميسي باللعب في كأس العالم، كما على الجماهير الاستمتاع بمشاهدة مهاراته على أرضية الملعب.

وشدد سكالوني على صعوبة المواجهة المقبلة أمام بولندا، خاصة أنها حاسمة في مصير تأهل المنتخبين إلى الدور الثاني، لافتا إلى أن اللاعبين عليهم الاستمرار في العمل وتحسين الأداء وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار نحو حلم اللقب.