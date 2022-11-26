مونديال قطر.. إنجلترا تُفلت من الفخ الأمريكي وتكتفي بالتعادل

خيّم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، على ملعب “البيت” ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، خلف منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط الذي تغلب في وقت سابق على نظيره الويلزي بهدفين ليتذيل الأخير ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتأجل حسم هوية المتأهلين عن المجموعة حتى الجولة الأخيرة، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي، فيما يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني، الثلاثاء المقبل.

وبدأت المباراة بهجمات متبادلة ما بين الفريقين، حيث دخل المنتخب الإنجليزي بقيادة مهاجمه هاري كين، وإلى جانبه كل من بوكايو ساكا ورحيم سترلينغ، فيما قاد تيموثي وايا هجوم المنتخب الأمريكي.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر المنتخب الأمريكي بالهجوم على مرمى بيكفورد، وسيطر على منطقة وسط الملعب وأغلق المنافذ كلها أمام منطقة جزائه، ليحرم المنتخب الإنجليزي من ميزة وجود هاري كين الذي تراجع إلى خلف الملعب، محاولًا توزيع اللعب وتحريك الجناحين ساكا وسترلينج دون جدوى.

في المقابل، قاد بولسيتش هجمات المنتخب الأمريكي، وأزعج ثنائي دفاع إنجلترا جون ستونز وهاري ماجواير.

وبمرور الوقت تحرر المنتخب الإنجليزي من ضغط منافسه الأمريكي، وأجرى جاريث ساوثغيت تبديلين بنزول كل من جاك جريليش وجوردان هيندرسون بدلًا من رحيم سترلينغ وجود بلينغهام، الأمر الذي أسهم نوعًا ما في تخفيف الضغط الأمريكي.

وسارت الأمور بهدوء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث لم تشهد هجمات خطيرة، وغلب الإرهاق على اللاعبين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، كاد هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي أن يسجل هدفاً قاتلًا، حينما وجّه ضربة رأس قوية بتجاه مرمى تيرنر، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.