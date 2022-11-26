مشجع قطري يحظى بشهرة واسعة في الصين.. ما القصة؟ (فيديو)

أثارت تعبيرات وجه مشجع قطري ضجة كبرى بين مشجعي كرة القدم في الصين بسبب تشابهها مع تعويذة مونديال كأس العالم قطر 2022 التي تحمل اسم “لعيب”.

وكان الشاب يرتدي اللباس القطري التقليدي ويصرخ ويلوّح بيده أثناء المباراة الافتتاحية مع الإكوادور في ملعب البيت، بطريقة تشبه شكل تعويذة المونديال “لعيب”.

شبَّهوه بتميمة المونديال "لعيب".. شاب قطري يتصدر "الترند" في الصين بعد انتشار فيديو لرد فعله في المباراة الافتتاحية #الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/t3P4wEzK7d — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 25, 2022

ونشر مستخدمون صينيون مقاطع فيديو ورسوما وصورا للشاب القطري على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب صورة “لعيب”.

الصين يقولون هذا لعيب نفس الملامح 😂 وجهه 😇 pic.twitter.com/FJUuU10RAk — 🎻🦌91 (@Abt991) November 23, 2022

كما نشر صينيون مقاطع فيديو يقومون خلالها باعداد رقائق “الونتون”، وهي أكلة صينية شهيرة، على شكل التميمة “لعيب”.

ونشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو للمشجع القطري، الذي ذكرت أن اسمه عبد الرحمن بن فهد، يعرب فيه عن امتنانه لمشاعر الصينيين.

وشكر المشجع “المعجبين الصينيين على كل التعليقات ومقاطع الفيديو الجميلة”، مرحبا بهم في قطر لحضور مباريات كأس العالم.

ويعود المقطع المتداول للشاب القطري إلى مباراة افتتاح البطولة في ملعب “البيت” بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور ضمن المجموعة الأولى للبطولة. وانتهت المباراة بفوز الإكوادور 2-صفر.

وفي الجولة المباراة الثانية، خسرت قطر أمام السنغال 1-3، فيما تعادلت الإكوادور مع هولندا بهدف لكل منهما، ليتأكد خروج قطر من منافسات البطولة.

وسيلعب المنتخب القطري مع نظيره الهولندي في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى فيما تواجه الإكوادور السنغال.