أطلقت أغنية “هيّا هيا”.. المطربة البريطانية سلوى لورين: لهذه الأسباب قمت بالغناء لمونديال قطر (فيديو)

لاقت أغنية “هيّا هيا” التى أطلقتها المغنيةُ والمنشدة البريطانية سلوى لورين دعما لمونديال 2022 في قطر رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة المنتجة أن الأغنية التي أطلقتها لورين تتحدث عن الإنسانية وعشق التحديات، وتعد رسالة دعم قوية لقطر، بصفتها أول دولة عربية وإسلامية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت لورين في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، “أردنا أن نظهر الصورة الإيجابية للإسلام من خلال الفنون، خصوصا أن كأس العالم يحتضنه بلد إسلامي، والأغنية تحث على الوحدة والتميز والوطنية وحب الوطن”، مشيرة إلى أن “الإسلام يحث على مد الجسور والتسامح والتنافس الإيجابي”.

وأوضحت “عندما كتبت كلمات الأغنية أردت إيصال رسائل إيجابية، نحن نتحدث عن كأس العالم لكن الأغنية تتحدث عن مشاكل الحياة وعدم الاستسلام والنهوض والاستمرار”، لافتة إلى أن “الأمر غير مرتبط بالخسارة والربح العادي، ولكن من يخسر هو من يسقط ولا ينهض وعلينا الاستمتاع بالرحلة”.

وأضافت “يحدوني الأمل أن يصل منتخب عربي مسلم إلى النهائي ويفوز، سيكون ذلك أمرا عظيما”.

وعن انتشار الأغنية بشكل كبير على مواقع التواصل، قالت لورين “لقد أدهشني ذلك. لقد أدينا الأغنية من قلوبنا ولم يكن لدينا توقعات، ولكننا أردنا إرسال رسائل إيجابية، ونحن ممتنون للناس الذين شاركوا وساهموا في نشر هذه الأغنية”.

وتقول الأغنية “نحن على الأرض، لكننا نلامس النجوم، نطلق أحلامنا، لأننا لا نخبئها، نحن هنا للفوز، نحن نتطلع إلى المنافسة، سنبدأ، لأن آمالنا الآن بدأت تحلق، لتبدأ الألعاب!”.

ولورين بريطانية وكاتبة أغاني، واعتنقت الإسلام عام 2015 بعد أن “أجاب القرآن عن أسئلتها الوجودية”.

وقالت عن رحلة اعتناقها الإسلام “باختصار ثمة أسئلة كانت في رأسي. أنا أحب العلوم وأتأمل الأشياء وطالما سألت من خلق هذه النجوم؟ وماذا عن الأرض التي تدور حول نفسها وفي الكون؟ لذلك بحثت وقرأت في الكثير من الديانات”.

وأضافت “قرأت القرآن ورأيته يلامس شغاف القلب. كنت أطرح الأسئلة من خلال الكثيرين ولم أحصل على الإجابات لكن القرآن أجابني لذلك أردت أن أصبح مسلمة”.