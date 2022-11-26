جماهير المنتخب السعودي تتوافد لدعم منتخبها أمام بولندا (فيديو)

توافد مشجعو المنتخب السعودي اليوم السبت على ملعب المدينة التعليمية، لدعم منتخبهم ضد بولندا في مونديال قطر 2022.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر الأجواء الحماسية للجماهير السعودية قبل المواجهة المرتقبة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من المونديال.

ويشارك المنتخب السعودي في نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وقدم الأخضر أداء تاريخيا عندما فاز على “الأرجنتين” بقيادة نجمه ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويعلق المنتخب السعودي آمالاً كبيرة على نجمه سالم الدوسري الذي قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية حتى أطلق عليه اسم الرجل للمناسبات الكبيرة وآخرها كان هدفه الرائع ضد الأرجنتين.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخب السعودي الذي غاب عنه ثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن تمبكتي ، علي البليحي ، سلطان الغنام ، سعود عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو ، عبد الإله المالكي ، نواف العبد.

الهجوم: سالم الدوسري ، فراس البريكان ، صالح الشهري.

بينما من المتوقع أن يقود ليفاندوفسكي التشكيل المتوقع لبولندا على النحو التالي:

حارس المرمى: فويتشخ تشيزيني.

الدفاع: ماني كاش ، كامل سيليك ، جاكوب كوبيور ، بارتوش بيريزينسكي.

لاعبو الوسط: جاكوب كامينسكي ، جريجوري كريشوجاك ، بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي ، نيكولا زالوسكي ، سيباستيان زيمانسكي.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بـ3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من المكسيك وبولندا، اللذين تعادلا في الدور الأول ، فيما يأتي المنتخب الأرجنتيني في ذيل المجموعة.