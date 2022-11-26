ألمانيا تضع شارة دعم المثليين على جدار الداعمين لمنتخبها في مونديال قطر

استبدلت ألمانيا، الجمعة، في المركز الصحفي لكأس العالم لكرة القدم، شارة “حب واحد” لتحل محل شعار سلسلة متاجر كانت قد سحبت رعايتها للمنتخب الألماني بعد اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على ارتداء اللاعبين لشارة دعم المثليين في مونديال قطر.

وظهر شعار “حب واحد” وقوس قزح بدلًا من شعار سلسلة متاجر ألمانية انسحبت من قائمة الرعاة على الجدار الخلفي لقاعة المؤتمرات الصحفية الألمانية الذي يظهر عليه جميع رعاة الفريق في قاعدتهم التدريبية في بلدية الشمال في قطر، الجمعة.

والمكان غير مفتوح للجمهور، ولا يسمح بدخوله إلا لوسائل الإعلام المعتمدة.

وتسلطت الأضواء عالميًا على شارات الذراع منذ أن هدد الفيفا عددًا من قادة الفرق الأوربية بفرض عقوبات إذا وضعوا الشارات دعمًا للمثلية الجنسية.

وقالت ألمانيا في البداية إن قائد الفريق مانويل نوير سيرتدي الشارة، لكنها تراجعت بعد تهديد الفيفا قبل يوم من مباراتها الأولى في كأس العالم يوم الأربعاء الماضي.

وحذّر الفيفا اللاعبين من ارتداء أي شارة سوى التي يقدّمها لهم، وإلا سيكون هناك إنذار للاعب قبل بداية المباراة في كأس العالم 2022، ودفع تحذير فيفا 7 منتخبات تشارك في مونديال قطر (إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا) إلى التراجع عن حمل الشارة.

وظهر لاعبو منتخب ألمانيا وهم يضعون أيديهم على أفواههم، مع بيان من الاتحاد الألماني لكرة القدم بأن السبب هو منع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ارتداء شارات داعمة للمثليين، وتهديده بفرض عقوبات في حال التمسك بحملها.

كما حضرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى مدرجات ملعب خليفة الدولي حيث دارت المباراة مرتدية شارة دعم المثلية.

وأثار التصرف الألماني غضب ناشطين عرب على مواقع التواصل، ووصفوا لقطة المنتخب الألماني بـ “المسيئة وغير اللائقة”، وأن قرار منع الشارة درس لوقف “الاستعلاء الغربي”، وفق قولهم.

وفي تلك المباراة، سجّل المنتخب الياباني فوزًا تاريخيًا على المنتخب الألماني الحاصل على لقب كأس العالم لأربع مرات سابقة، بنتيجة 2-1.