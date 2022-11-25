مونديال قطر.. مشجعون برازيليون يرقصون على ألحان أغنية فلسطينية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر مشجعين برازيليين وهم يرقصون دعمًا لمنتخب بلادهم على أنغام أغنية فلسطينية.

وقبل مباراتهم أمام المنتخب الصربي رقصت الجماهير البرازيلية جنبًا إلى جنب مع الجماهير العربية على أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمغني محمد عساف.

على ألحان "دمي فلسطيني".. مشجعون من #البرازيل يرقصون دعما لمنتخب بلادهم قبل مباراة #البرازيل_صربيا ضمن بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 والتي انتهت بثنائية نظيفة لصالح البرازيل pic.twitter.com/IFJhhhEKX6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2022

كما انتشرت فيديوهات لمشجعين برازيليين وهم يحتفلون مع سعوديين بعد فوز منتخبهم المفاجئ على المنتخب الأرجنتيني.

وتفوقت البرازيل على صربيا 2-صفر في المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، الخميس، حيث دفعت ثنائية ريتشارليسون في الشوط الثاني، التي شملت ضربة خلفية رائعة، الفائز باللقب 5 مرات من قبل لتصدر المجموعة السابعة.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير في حالة جيدة عندما ارتدى القميص الأصفر الذهبي للبرازيل هذا العام، وافتتح التسجيل بضربة رأس سهلة قبل أن يضاعف التقدم بضربة بهلوانية.

جمهور برازيلي واخر سعودي يرددون بعد نهاية لقاء البرازيل و صربيا :

ميسي وينه … كسرنا عينه

–#البرازيل_صربيا #brazil #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ahlH9KAkfD — خالد العليان 🇸🇦 (@o15_khalid) November 24, 2022