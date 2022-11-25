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كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر.. مشجعون برازيليون يرقصون على ألحان أغنية فلسطينية (فيديو)

جماهير المنتخب البرازيلي في قطر (رويترز)
25/11/2022-|آخر تحديث: 25/11/202208:04 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر مشجعين برازيليين وهم يرقصون دعمًا لمنتخب بلادهم على أنغام أغنية فلسطينية.

وقبل مباراتهم أمام المنتخب الصربي رقصت الجماهير البرازيلية جنبًا إلى جنب مع الجماهير العربية على أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمغني محمد عساف.

كما انتشرت فيديوهات لمشجعين برازيليين وهم يحتفلون مع سعوديين بعد فوز منتخبهم المفاجئ على المنتخب الأرجنتيني.

وتفوقت البرازيل على صربيا 2-صفر في المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، الخميس، حيث دفعت ثنائية ريتشارليسون في الشوط الثاني، التي شملت ضربة خلفية رائعة، الفائز باللقب 5 مرات من قبل لتصدر المجموعة السابعة.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير في حالة جيدة عندما ارتدى القميص الأصفر الذهبي للبرازيل هذا العام، وافتتح التسجيل بضربة رأس سهلة قبل أن يضاعف التقدم بضربة بهلوانية.

المصدر : وكالات