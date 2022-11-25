مدرب البرازيل يثق في عودة نيمار إلى كأس العالم رغم الإصابة

قال تيتي مدرب البرازيل إن المهاجم نيمار يجب أن يكون على ما يرام للاستمرار في كأس العالم لكرة القدم رغم خروجه من الملعب وكاحله متورم خلال الفوز 2-0 على صربيا، أمس الخميس.

وأضاف تيتي للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد المباراة “نثق أن نيمار سيواصل اللعب في كأس العالم. لم أشاهد إصابة نيمار. إنه يملك القدرة على تجاوز ذلك”.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب إن نيمار سيخضع لصور أشعة بعد 24 ساعة، وإنه يجب الانتظار إلى 48 ساعة قبل تقييم حالته.

وظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عندما خلع الحذاء وجوربه وواقي الساق من قدمه اليمنى، ثمّ ظهر وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

تاريخ من الإصابات

ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الاصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في بطولة (كوبا أمريكا).

كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

Jogo difícil, mas era importante ganhar.

Parabéns equipe, primeiro passo dado…

Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي أقيمت في ملعب لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

وتوغل أغلى لاعب في العالم -عقب انتقاله القياسي مقابل 231 مليون دولار من برشلونة- داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي مررها إلى ريتشارليسون ليسجل الهدف الأول في الشوط الثاني.

وبعدها ظهر وهو يبكي أثناء مغادرة الملعب وكاحله متورم بشكل واضح.

6 مباريات على الكأس

وقال ريتشارليسون، الذي أطلق ركلة خلفية رائعة ليحرز الهدف الثاني للبرازيل، إنه تحدث إلى زميله للاطمئنان على إصابته.

وسجل ريتشارليسون 9 أهداف في آخر 7 مباريات مع البرازيل مما منحه الكثير من الثقة.

وأضاف “مثلما قال مدربنا تيتي إنني ‭’‬أشم رائحة الأهداف‭’‬ بين الشوطين قلت لزملائي إنني بحاجة لاستلام الكرة وعندما تصلني سأسجل، وهذا ما حدث”.

وزاد “حققنا فوزا جميلا والآن تبقت لنا 6 مباريات أخرى لتحقيق هدفنا”.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الاثنين المقبل.