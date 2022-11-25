ما أفضل الطرق لتعريف ضيوف مونديال قطر بالإسلام؟ (فيديو)

قال الدكتور زكريا عبد الهادي أستاذ الفكر الإسلامي المشارك بقسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة جامعة قطر، إن الدور الأكبر لتعريف ضيوف المونديال بالإسلام يقع على عاتق وزارة الأوقاف القطرية.

وأضاف، في لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الأوقاف القطرية تضطلع بدورمميز في توجيه الخطباء للتعامل مع ضيوف المونديال الذي يُقام لأول مرة على أرض عربية ومسلمة.

وقال الدكتور زكريا إن “الضيف يعني أنه في بيتنا فنقدم له أفضل الأشياء ونتعامل معه باللين وبأحسن الكلام”.

وأوضح أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون الذي قال “أنا ربكم الأعلى” وأمره أن يقول له “قولا لينًا”، فإذا كان هذا هو الأصل عمومًا في التعامل مع الناس فما بالنا بالضيوف.

وأكد أن دور وزارة الأوقاف سيكون محوريًا في التركيز على الأخلاقيات والسلوكيات في التعامل مع الآخرين والتفهم بأن هؤلاء الناس يأتون من ثقافات واتجاهات مختلفة ومتباينة وبعضهم قد تكون هذه زيارته الأولى لدولة عربية مسلمة ولا يعرف معنى أذان أو الزي الإسلامي، فيكون لدنيا الاستعداد للتعريف بديننا بأسلوب جميل.

وأضاف أنه علينا الاستعداد أيضًا لتقبل أسئلتهم حتى وإن كانت غريبة، ومعاونتهم في أي شيء يحتاجونه، وأن نكون نموذجًا للرحمة بالفعل.

واقترح أستاذ الفكر الإسلامي، ترجمة الخطب باللغة الإنجليزية ولو بالكتابة أثناء بثها عبر الشاشات أو ترجمة ملخص لها بشكل مبسط في دقائق، فلو استطعنا ذلك ستكون الرسائل جميلة جدًا.

وقبل نحو 10 أيام من انطلاق المونديال، دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جناحًا للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك به دعاة من جنسيات عدة، توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصًا القطرية، والتعريف بها.