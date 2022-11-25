الإكوادور تتعادل مع هولندا وتؤكد خروج قطر من المونديال

تعادل المنتخب الإكوادوري مع نظيره الهولندي بهدف لكل منهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم، ليتأكد خروج منتخب قطر الذي كان قد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المونديال أمام السنغال بنتيجة 1-3.

ويحتل المنتخب القطري المركز الأخير دون رصيد من النقاط، حيث خسر في الجولة الأولى كذلك من الإكوادور بهدفين، فيما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط متشاركًا في الصدارة مع الإكوادور، ويحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج المنتخب الإكوادوري للتعادل أو الفوز على السنغال في الجولة الأخيرة لضمان العبور لدور الستة عشر، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمنتخب الهولندي الذي سيواجه نظيره القطري بالجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك إينر فالنسيا التعادل للمنتخب الأكوادوري في الدقيقة 49.