قطر تخسر من السنغال بثلاثية وتقترب من توديع المونديال

اقترب المنتخب القطري من توديع منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة على أرضه من دور المجموعات، وذلك عقب خسارته أمام نظيره السنغالي 1 / 3، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في البطولة.

وأحيت بطلة أفريقيا آمالها بحصد أول 3 نقاط لتتساوى مع الإكوادور التي هزمت قطر بثنائية في المباراة الافتتاحية، وهولندا قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم بالمجموعة الأولى.

وارتكب المدافع خوخي بو علام خطأ في إبعاد كرة قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول ليسمح للمهاجم بولاي ديا بالتسجيل من كرة منخفضة في أول تسديدة على مرمى الحارس مشعل برشم.

وتعرض أبطال آسيا لضربة أخرى في بداية الشوط الثاني حين ضاعف فمارا ديديو النتيجة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

واستفاقت قطر وكان يمكنها تقليص الفارق من محاولات عدة لعبد الكريم حسن والمعز علي وإسماعيل محمد، لكن حارس تشيلسي إدوار مندي تألق بشدة معوضًا مستواه المحبط خلال الهزيمة بثنائية من هولندا.

ونجح البديل محمد مونتاري أخيرًا في منح قطر أول هدف في مشاركتها الأولى بكأس العالم من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة إسماعيل محمد العرضية قبل 12 دقيقة من النهاية.

🟨 #يحدث_الآن | محمد منتاري يسجل الهدف الرأسي الرقم 400 في تاريخ كأس العالم pic.twitter.com/QN1oxCRb5w — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 25, 2022

لكن البديل بامبا ديانج حوّل كرة عرضية إلى الشباك بسهولة ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 84 ويقضي على آمال قطر في تعادل متأخر.