حمود الخضر وماهر زين يطلقان أغنية “تهيّا” لمونديال قطر (فيديو)

أطلق المنشدان الكويتي حمود الخضر، والسويدي اللبناني ماهر زين أغنية جديدة احتفاءً باستضافة مونديال كأس العالم في قطر.

والأغنية الجديد “تهيّا” من كتابة طلال الخضر وأحمد اليافعي في النسخة العربية، وماهر زين في النسخة الإنجليزية.

وشارك في العمل الملهمُ القطري وسفير فيفا لكأس العالم الشاب غانم المفتاح، الذي كان نجمَ حفل افتتاح مونديال كأس العالم.

وتقول كلمات الأغنية العربية “مرحباً وسهلاً.. كلّ من محلّه، هذا العالم أوسع بتنوّعنا وأحلى، زينّا المباني.. حقّقنا الأماني، عيش اللحظة معنا”.

وتقول كلمات الأغنية الإنجليزية: “من كل ركن من أركان العالم هيا! لقد جئنا لنعيش حلمنا، نحن جميعاً متحدون هنا، الحب هو كل ما نحتاجه، اليوم نحتفل، والآن حان الوقت لنلوح بأعلامنا ونقول هيّا!”.

وحصدت الأغنية حتى الأن على يوتيوب أكثر من 1.9 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة على إطلاقها، ولاقت إعجاب المتابعين والمشاهير على السوشيال ميديا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) أطلق أغان رسمية لمونديال قطر، والتي ضمت لأول مرة في تاريخ كأس العالم ألبوما غنائيا كاملا وليس أغنية واحدة كما كان الحال في النسخ الماضية من البطولة، وذلك إلى جانب أعمال محلية قدمتها المؤسسة القطرية للإعلام، فضلا عن مشاركات فردية لفنانين.