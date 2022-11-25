كأس العالم قطر 2022|قطر

جمعة مونديالية.. الجماهير تؤدي الصلاة أمام ملعب الثمامة (فيديو)

المصلون حول ملعب الثمامة (تواصل اجتماعي)
25/11/2022

أدى المئات من الجماهير والمتطوعين وقوات الأمن في بطولة كأس العالم قطر 2022، صلاة الجمعة اليوم أمام ملعب الثمامة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة منتخب قطر والسنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأظهر مقطع فيديو تجمع المصلين في ساحة مخصصة للصلاة في وقت الأذان، حيث استمعوا للخطبة باللغة العربية قبل أن يؤدوا الصلاة أمام الملعب المونديالي.

من ناحية أخرى، حرص المنظمون على إلقاء خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية أمام استاد أحمد بن علي، والذي شهد مباراة إيران وويلز، اليوم.

وبدأ الإلقاء بالإنجليزية عقب انتهاء الخطبة باللغة العربية والتي تناولت موضوع بر الوالدين والإحسان إلى المرأة وحفظ حقوق العمال.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند