جمعة مونديالية.. الجماهير تؤدي الصلاة أمام ملعب الثمامة (فيديو)

أدى المئات من الجماهير والمتطوعين وقوات الأمن في بطولة كأس العالم قطر 2022، صلاة الجمعة اليوم أمام ملعب الثمامة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة منتخب قطر والسنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأظهر مقطع فيديو تجمع المصلين في ساحة مخصصة للصلاة في وقت الأذان، حيث استمعوا للخطبة باللغة العربية قبل أن يؤدوا الصلاة أمام الملعب المونديالي.

من ناحية أخرى، حرص المنظمون على إلقاء خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية أمام استاد أحمد بن علي، والذي شهد مباراة إيران وويلز، اليوم.

وبدأ الإلقاء بالإنجليزية عقب انتهاء الخطبة باللغة العربية والتي تناولت موضوع بر الوالدين والإحسان إلى المرأة وحفظ حقوق العمال.