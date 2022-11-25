ثنائية اللحظات الأخيرة.. إيران تحقق فوزا مثيرا على ويلز في مونديال 2022

أحيا منتخب إيران آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، عقب فوزه الثمين والمثير على منتخب ويلز في الوقت بدل الضائع، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.

وبذلك يحقق المنتخب الإيراني إنجازًا تاريخيًا ليمنح بلاده أول انتصار لها على منتخب أوربي في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعدما حسم المباراة المقامة في ملعب “أحمد بن علي” المونديالي، بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة سجلهما روزبيه جشمي ورامين رضائيان.

وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط له في مونديال قطر متساويًا مع المنتخب الإنجليزي الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي على ملعب “البيت” بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.

وجاءت البداية قوية من الجانب الإيراني الذي هاجم بكثافة وهدد المرمى الويلزي مُبكرًا، وفي الدقيقة 16 سجل علي غولزاده هدفًا لكن الحكم ألغاه بمساعدة تقنية (الفار) بداعي وجود تسلل.

ونجح الحارس الإيراني سيد حسين ببراعة في إنقاذ مرماه من الظهور الهجومي الوحيد للمنتخب الويلزي في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، استمر الضغط الإيراني على المنتخب الويلزي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 بعد طرد حارس مرماه واين هينيسي.

وأحرزت إيران الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع فانهار بعدها الدفاع الويلزي وتلقى مباشرة هدفا ثانيًا في اللحظات الأخيرة. وبهذه النتيجة صعد المنتخب الإيراني إلى المركز الثاني، بينما تراجع ويلز للمركز الرابع.

وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإنجليزي 2 / 6 يوم الاثنين الماضي بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة الأولى مع نظيره الأمريكي 1 / 1 وذلك في أول مباراة لويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.