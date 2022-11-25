أول تعليق من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر بعد الخسارة أمام السنغال والخروج من كأس العالم

أعرب حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري عن اعتذاره للجماهير القطرية والعربية عن الخسارة التي مُني بها المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022.

وقال الهيدوس عقب المباراة لوكالة الأنباء القطرية “في مناسبات كبيرة مثل المونديال، الأخطاء تكلفك غاليًا، ونحن أهدرنا 90 دقيقة كاملة في المباراة الأولى التي لم نظهر فيها بالمستوى المأمول، لكننا اليوم كنا في الموعد وقدّمنا أداءً أفضل، حاولنا وقاتلنا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، لكن للأسف الأخطاء تكرّرت ودفعنا ثمنها غاليًا”.

وأضاف “تأخرنا في نهاية الشوط الأول ثم استقبلنا هدفًا آخر مطلع الشوط الثاني، لكننا أظهرنا ردة فعل وضغطنا وخلقنا الفرص وسجّلنا هدف التقليص وسعينا للتعديل، لكننا ربما بالغنا في الاندفاع الهجومي، ما كلفنا قبول الهدف الثالث الذي أنهى المباراة تقريبًا”.

حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري: نعتذر من الجماهير القطرية ونتنمى أن نظهر بصورة أفضل في المباراة الأخيرة#قطر_السنغال #قنا_رياضي #قطر2022

⁧#كأس_العالم_قطر2022⁩ pic.twitter.com/8xLG2FMvgv — قنا الرياضي (@QNA_Sports) November 25, 2022

وتابع الهيدوس “اللاعبون لم يقصّروا وقدّموا مباراة كبيرة وكانوا في الموعد، وبذلوا جهدًا كبيرًا نعتذر للجماهير عن الخسارة، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل في المباراة الأخيرة وفي المناسبات المقبلة أيضًا”.

وعما إذا كان المعسكر التحضيري الأخير الطويل قد أثّر سلبًا في الظهور في المونديال قال “لا أعتقد ذلك، كنا مستعدين من جميع النواحي سواء البدنية أو الفنية، ولعبنا مباريات أكثر من المنتخبات التي خاضت الدوريات المحلية، لكننا كنا تحت وطأة ضغوط كبيرة خصوصًا بعد المباراة الأولى التي لم نقدّم فيها المستوى المأمول، وكنا تحت وطأة الضغوط في المباراة الثانية بحثًا عن التعويض والتمسك بحظوظنا في المنافسة، ربما أثر هذا الأمر على بعض اللاعبين، لكنهم كلهم كانوا على أهبة الاستعداد”.

بدروه، أكد المدافع طارق سلمان أن التفاصيل الصغيرة تسبّبت في الخسارة أمام المنتخب السنغالي، مشددًا على أن المنتخب القطري قدّم مباراة كبيرة أمام منافس قوي وصعب، ولم يوفق في الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف “في المواجهة الأولى لم نظهر بالمستوى المطلوب، كانت هناك رهبة من الظهور الأول في المونديال، وكذلك رهبة مباراة الافتتاح، الأمر الذي أثر بالشكل السلبي على أداء اللاعبين وجعلهم يرتكبون الأخطاء”.

وتابع سليمان “أعتقد أن الصورة كانت مغايرة تمامًا في مباراة اليوم، حيث قدّمنا مستوى كبيرًا وكنا ندًا قويًا للمنتخب السنغالي، وأظهرنا أن المنتخب القطري يملك هوية وشخصية كبيرة كانت واضحة في بعض تفاصيل المباراة عندما كنا الأفضل”.

وأكد “كانت هناك رغبة كبيرة في الفوز، خلقنا الفرص وأهدرنا الكثير منها، سجّلنا هدفًا، لكن أعتقد أن الأخطاء تسبّبت في الخسارة، إذ تلقينا هدفًا أول من خطأ دفاعي في إبعاد الكرة، وفي مثل هذه المباريات الكبيرة الأخطاء والتفاصيل الصغيرة تتحكم بالنتيجة النهائية”.