“أفطر وأتغدى واتعشى بالملاعب”.. مشجع عراقي اشترى 30 تذكرة لحضور مباريات مونديال قطر (فيديو)

قال مشجع عراقي مراسل الجزيرة مباشر إنه حصل على 30 تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، ويقضي يومه كاملا متنقلا بين الملاعب.

وأفاد المشجع بأنه تفرّغ للاستمتاع ببطولة كأس العالم في قطر، وأنه يقضي يومه منذ الصباح إلى الليل في الملاعب، مشيدًا بقربها من بعضها وتوفر وسائل التنقل إليها.

وأشاد المشجع أيضا بالأجواء داخل الملاعب، قائلا إنها مثالية واستثنائية، مضيفًا “أنا أفطر وأتغدى وأتعشى في الملاعب إذ يحضر ما بين مبارتين وثلاثة يوميًا”.

وقال المشجع إن تجربة تنظيم بطولة كأس العالم في قطر هي تجربة استثنائية بكل المقاييس، إذ إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها من حضور كل هذه المباريات في وقت وجيز.

وأضاف لكاميرا الجزيرة مباشر أن أجمل مباراة شاهدها إلى الآن في مونديال قطر 2022، هي مباراة المنتخب البرتغالي والتي انتصر فيها على غانا (3-2).

واعتبر المشجع أن أفضل لاعبي المباراة كان البرتغالي برناردو سيلفا، وأن المنتخب الغاني قدم أداء جيدًا، وأنه كان بإمكانه تحقيق أفضل من هذه النتيجة.

وأوضح أن الشوط الثاني من المباراة كان ممتعًا جدًا للجماهير، ورغم غضب الجمهور الغاني إلا أن المشجع لا يرى أن الحكم ظلم المنتخب.

وسجّل رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن المجموعة الثامنة أي شيء يذكر باستثناء فرصتين لرونالدو، لكن اللقاء بات في غاية الحيوية والإثارة بعد الاستراحة، إذ بدا أن البرتغال استهلت مشوارها في البطولة متأخرًا.

ونجح رونالدو في هز الشباك خلال 5 نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفًا في شباك إيران في دور المجموعات.

وأحرز رونالدو هدفًا واحدًا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ثم سجّل هدفًا أيضًا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز 4 أهداف.

وبذلك، عزّز النجم البرتغالي رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، بتسجيله الهدف رقم 118 في مسيرته الدولية.