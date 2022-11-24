“20 ألف تغريدة في الثانية”.. إيلون ماسك يعلن تفاعلا قياسيا على تويتر بشأن مونديال قطر

رصد موقع تويتر رقمًا قياسيًا عالميًا لعدد التغريدات حول كأس العالم FIFA قطر 2022، حسبما أعلن مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مساء أمس الأربعاء.

وقال إيلون ماسك عبر تويتر، إن حركة التفاعلات على المنصة العالمية بشأن مونديال قطر بلغت الأربعاء 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة. وأشاد ماسك بفريق العمل في تويتر قائلًا إنهم قاموا بعمل رائع.

World Cup traffic hit almost 20,000 tweets per second today! Great work by Twitter team managing record usage. — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

وحظيت تغريدة مالك المنصة الأشهر حول تعزيز بطولة كأس العالم نشاط تويتر إلى مستويات عالية جديدة، بتفاعل واسع وردود فعل متباينة لاسيما بعد قرار تسريح نحو نصف عدد الموظفين بالشركة التي اشتراها قبل أسابيع.

وبرر ماسك -أغنى شخص في العالم- قراره بأن الشركة تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا. وبدأت تويتر التي كان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم وأعلنت إغلاقًا مؤقتًا لمكاتبها.

موقع تويتر يرصد رقماً قياسياً عالمياً لعدد التغريدات حول #كأس_العالم FIFA #قطر2022 وصل إلى 20 ألف تغريدة في الثانية#قنا#كأس_العالم_قطر_2022⁩ pic.twitter.com/iGvQQ6io9E — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 23, 2022

واليوم الخميس -خامس أيام منافسات كأس العالم 2022 والأخير في الدور الأول للمجموعات- سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع أول ظهور لمنتخب البرازيل “راقصي السامبا”، في مواجهة صربيا.

كما سيشهد هذا اليوم أيضًا أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيقود منتخب بلاده ضد غانا. وقبلهما يبدأ اليوم الكروي الحافل بمباراة تجمع بين سويسرا والكاميرون، فيما تجمع المباراة الأخيرة بين أوروغواي وكوريا الجنوبية.