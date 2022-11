“20 ألف تغريدة في الثانية”.. إيلون ماسك يعلن تفاعلا قياسيا على تويتر بشأن مونديال قطر

رصد موقع تويتر رقمًا قياسيًا عالميًا لعدد التغريدات حول كأس العالم FIFA قطر 2022، حسبما أعلن مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مساء أمس الأربعاء.

وقال إيلون ماسك عبر تويتر، إن حركة التفاعلات على المنصة العالمية بشأن مونديال قطر بلغت الأربعاء 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة. وأشاد ماسك بفريق العمل في تويتر قائلًا إنهم قاموا بعمل رائع.

World Cup traffic hit almost 20,000 tweets per second today! Great work by Twitter team managing record usage.

