ما السلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المشجع المسلم إذا انهزم فريقه؟ (فيديو)

نوه الدكتور محمد إقبال فرحات أستاذ العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة قطر، بعدد من السلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المشجع المسلم إذا انهزم فريقه المفضّل أو منتخب بلاده.

وقال إن كظم الغيظ هو أقل شيء يمكن أن نفعله، فلا تصدر منا تصرفات تسيء لديننا، ولا للسب والشتم أو رفع صور فيها شيء من العنصرية أو محاولة رمي الزجاجات الفارغة على المدربين أو على اللاعبين وحكّام المباريات.

وأكد أن هذه الصور يجب ألا تكون موجودة في ملاعبنا أو عالمنا العربي والإسلامي، مضيفًا أنه إذا لم نستطع الوصول إلى مرحلة الإحسان -وهي صعبة في الرياضة- فعلى الأقل نكون من “الكاظمين الغيظ”، ولا نظهر أي شعور عدائي تجاه الفرق الأخرى.

ودعا أستاذ العقيدة المشجعين إلى نقل صورة حسنة عن أخلاقيات الإسلام داخل وخارج الملاعب، حيث تستضيف قطر حاليًا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة مع توافد مئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم لحضور الحدث العالمي الأبرز.