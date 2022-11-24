تحليل لحظي وسرعة عالية للإنترنت.. تقنيات ملاعب مونديال قطر تبهر المشجعين (فيديو)

وثّق عدد من الجماهير انبهارهم بسرعة الإنترنت والتقنيات الموجودة داخل ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، حيث شاركوا مقاطع من داخل الملاعب تظهر سرعته الفائقة المتاحة للجميع.

وشارك بعض صناع المحتوى مقاطع مصوّرة عبر حساباتهم الشخصية يظهرون فيها القياس اللحظي لسرعة الإنترنت، وهو ما أظهر السرعة العالية بالرغم من الأعداد الكبيرة الموجودة في المدرجات.

وأتاحت فيفا عبر منصته (فيفا+) تطبيقًا يسمح للمشاهدين بمتابعة ما يحدث على أرض الملعب بشكل فوري، بالإضافة إلى العديد من المميزات الآخرى في تجربة المشجع في الملعب لم يسبق توافرها في أي بطولة أخرى.

وقال الفيفا على موقعه الرسمي واصفًا التقنية “ستُحدث تجربة الاستادات مع (فيفا+) ثورة في تفاعل الجماهير مع اللعبة، إذ ستسمح لمستخدمي المنصة باختبار إثارة البطولة بطريقة لم يسبق لها مثيل، من خلال تقنية الواقع المعزّز وعرض أحدث الإحصائيات والخرائط الحرارية للتحركات على أرض الملعب وإضاءات من بيانات المباراة ولقطات من كاميرات بزوايا مختلفة”.

وأسهم في وجود تلك التقنيات أن بطولة كأس العالم في قطر هي البطولة الأولى التي تشهد توفر تقنيات الـ5G في الملاعب.

وغرّد سيد فاروق المختص بتكنولوجيا الملاعب “لا يمكنك أن تشاهد هذ الأشياء علي هاتفك بدون بنية تحتية محترمة في الاستاد، من غير (5G) أو (واي فاي) قوي لن تستقبل أي خدمات”.

متقدرش تشوف الكلام ده علي موبايلك بدون بنية تحتية محترمة في الاستاد. من غير 5G او WiFi مفيش اي خدمات هتقدر تستقبلها في الملعب.

في حاجة دلوقتي اسمها Stadium as a Service pic.twitter.com/efDn8pT9cK — Sayed Farouk (@SayedFarouk) November 22, 2022

ممكن تذاكر الكلام ده – الحاجات دي موجودة فى تقرير ديلويت من سنوات لكن لما تشوفها بقت حقيقة تعطيها حقها و تقدر اللي بيحصل فى الخلفيات و اد ايه فى خدمات كتير تقدر تقدمها للمشجع فى الملعب. pic.twitter.com/1vot4sv9Om — Sayed Farouk (@SayedFarouk) November 22, 2022

وتتوافر داخل الملاعب تقنيات إضافية للفرق المشاركة، وعلى رأسها التقنيات المتاحة في أماكن وجود محللي الأداء، التي تتيح لهم فرصة لمشاهدة المباراة بشكل مختلف.

وأشار محمود سليم محلل أداء منتخب مصر عبر حسابه على تويتر إلى قوة هذه التقنيات التي استخدمها أثناء كأس العرب الماضي، ويستخدمها محللو المنتخبات المشاركة في المونديال حاليًا.

وغرّد سليم “توفر جميع الملاعب في المكان المخصص للمحللين شاشتين منهم واحدة للتصوير العادي والثانية الأفضل تحتوى على 8 زوايا مختلفة في الملعب أحدهما واسعة والأخرى قريبة وهكذا، ويمكنك الاختيار بينهم، ويتوفر الأمر نفسه للموجودين على دكة البدلاء”.

فيديو كنت مصوره في المكان المخصص لتيم تحليل الاداء للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

هو نفسه في كل الاستادات اللي لعبنا فيها في كاس العرب

موفرلك شاشتين منهم واحدة فيها الفيد العادي والثانية الافضل فيها ٨ ويندو كل واحدة فيد من زاوية مختلفة فالملعب وايد وكلوز بتختار منهم وتعيد.. pic.twitter.com/5BvliVNGgf — Mahmoud Seleem (@mahmoudseleem74) November 21, 2022

وأضاف “تتوافر كذلك إمكانية التوصيل بالحواسيب الشخصية مباشرة، ولا تحتاج إلى التصوير بكاميرا خاصة مثلما يحدث في كل الملاعب، إذ يتيح (فيفا) تطبيقًا جديدًا يسمح للفرق واللاعبين بالوصول إلى أي مبارة بتصوير من زوايا مختلفة وكذلك بيانات التتبع وإحصائيات اللاعبين”.

وكان (فيفا) قد أعلن توفير منصة تقدم تحليلات معمّقة للمنتخبات واللاعبين، تنتج عن آلاف نقاط البيانات وباستخدام أنظمة الذكاء الصناعي، وستكون متاحة للجميع خلال المونديال الجاري.