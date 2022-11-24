وزيرة الداخلية الألمانية تكشف ما دار بينها ورئيس الفيفا بشأن شارة دعم المثلية

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها تحدثت مرة أخرى مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو حول شارة القيادة “وان لاف” الداعمة للمثلية والمحظورة داخل ملاعب مونديال قطر 2022، وذلك خلال مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الياباني، الأربعاء.

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين الخميس “تحدث انفانتينو معي عن الشارة (الموضوعة حول ذراعها) حول ما إذا كانت هي شارة وان لاف، وعندئذ قلت له: وليست بهذا السوء الذي يعتقدونه، أليس كذلك؟”.

وتابعت فيزر أنها قالت لانفانتينو “إنني أرى أن قرار الفيفا (بحظر الشارة في الملاعب) خطأ كبير”، وأشارت إلى أن مشجعين ذكروا أن الشرطة القطرية سحبت منهم أعلام قوس قزح قبل دخولهم إلى الملاعب.

وعن صورة لاعبي منتخب بلادها وهم يضعون أيديهم على أفواههم في ملعب المباراة، قالت الوزيرة المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا إن اللاعبين أعربوا عن احتجاجهم بهذه الإشارة “وأنا أعربت عن احتجاجي بارتدائي شارة وان لاف”.

وظهر لاعبو منتخب ألمانيا وهم يضعون أيديهم على أفواههم، مع بيان من الاتحاد الألماني لكرة القدم بأن السبب هو منع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ارتداء شارات داعمة للمثليين، وتهديده بفرض عقوبات في حال التمسك بحملها.

وحذّر الفيفا اللاعبين من ارتداء أي شارة سوى التي يقدّمها لهم، وإلا سيكون هناك إنذار للاعب قبل بداية المباراة في كأس العالم 2022، ودفع تحذير فيفا 7 منتخبات تشارك في مونديال قطر -من بينها ألمانيا- إلى التراجع عن حمل الشارة.