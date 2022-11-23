لماذا زاد معدل الوقت بدل الضائع في مباريات كأس العالم قطر 2022؟ (فيديو)

قال الحكم الدولي السابق والناقد الرياضي ناصر صادق إن هناك تقنيات جديدة لاحتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم خلال كأس العالم 2022، لضمان عدم إهدار الوقت من اللاعبين في خطوة تحقق التكافؤ والعدل بالمباراة.

وأضاف في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن “موضوع زيادة دقائق الوقت بدل الضائع قديم حديث. هناك الكثير من الدقائق التي تضيع خلال المباراة لا يتم احتسابها بالعادة، حيث كشفت دراسات وإحصائيات أن الوقت الفعلي للعديد من المباريات يصل إلى 40 دقيقة فقط بدلا من 90. وهذه أرقام كارثية لأن متعة كرة القدم داخل الملعب وليس خارجه”.

وأشار إلى أن الحكام لم يكونوا يتعاملون بجدية مع الأمر، وتسبب ذلك في ضياع بطولات على بعض الفِرق.

وأصبح وقت استمرار اللعب في مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم أطول من النسخ السابقة للبطولة بعد إبلاغ الحكام بضرورة احتساب الوقت بدل الضائع وأي توقفات أخرى خلال اللعب بدقة أكبر.

وكان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بييرلويجي كولينا قال منذ أيام إن الاتحاد يريد ضمان استمرار اللعب لأطول وقت ممكن مع مطالبة الحكام باحتساب الوقت بدل الضائع بدقة.

وأضاف كولينا أن هذا التحرك “ليس جديدا”، وأنه كان من المعتاد في كأس العالم 2018 في روسيا احتساب سبع أو ثماني أو تسع دقائق للوقت الأصلي البالغ 90 دقيقة.

وأوضح صادق أن “كولينا يعمل على وضع بصمته ولمسته، وأبرزها زيادة الوقت بدل الضائع، وهذا سيزيد بالطبع أرباح الفيفا، مما يعني زيادة الإقبال على جماهيرية كرة القدم على الصعيدين الرجالي والنسائي”.

وأشار إلى “استخدام الذكاء الاصطناعي في مسألة احتساب الوقت، حيث هناك شاشة في غرفة التحكيم بمساعدة الفيديو (فار) مخصصة لاحتساب الوقت”.

وشهد الاثنين -ثاني أيام البطولة- أطول أربعة أشواط بالوقت المحتسب بدل الضائع، منذ بدء الاحتفاظ بهذا السجل في 1966، ومنها اللعب لمدة 13 دقيقة وثماني ثوانٍ وقتا ضائعا في الشوط الثاني من مباراة انتهت بفوز إنجلترا 6-2 على إيران.