لعنة الإصابات مستمرة.. هرنانديز مدافع فرنسا يغيب عن بقية مباريات كأس العالم

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لوكا هرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم، بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.

وأكد الاتحاد الفرنسي لوكالة رويترز تقريرا نشرته صحيفة (ليكيب) في وقت سابق، قالت فيه إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يستكمل البطولة.

وخرج هرنانديز مصابا من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته، بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجّل منها كريج جودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبَي تونس والدنمارك اللذين تعادلا من دون أهداف الثلاثاء.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial. Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

وأعلن الاتحاد، السبت، استبعاد المهاجم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بعد تعرّضه لإصابة أثناء التدريبات.

واضطر اللاعب -الفائز بالكرة الذهبية والذي يعاني من مشكلة عضلية- إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب، في وقت سابق السبت.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان “أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له”.

وأضاف “رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها المنتخب الفرنسي، فإن لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا”.

وسيفتقر “منتخب الديوك” بالفعل إلى جهود بول بوغبا ونجولو كانتي إضافة إلى كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.