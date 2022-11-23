شاهد: جماهير المغرب تنظف مدرجات الملعب بعد مباراة منتخبها مع كرواتيا

قام مشجعون مغاربة، اليوم الأربعاء، بعد مباراة منتخبهم ضد المنتخب الكرواتي بتنظيف مدرجات ملعب البيت بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأظهرت مقاطع مصوّرة -تداولتها مواقع التواصل ومواقع محلية قطرية- مشجعين من الجمهور المغربي يحملون أكياسا بلاستيكية ويجمعون النفايات.

ولفتت مبادرة المشجعين المغاربة الأنظار إليهم مع تداول المقطع الذي يرصدها على نطاق واسع، وقالت إحدى المشجعات لصحيفة (الراية) القطرية “عادات المغاربة وتربيتهم أن يتركوا أماكنهم نظيفة”.

وأضافت “قطر استضافتنا ونحن ضيوف عندها ومن واجبنا أن نترك لها المكان نظيفًا”.

وقال مشجع آخر “إنها الصورة الحقيقية عن المغاربة”.

وسجّلت مباراة المنتخبين المغربي والكرواتي حضورًا جماهيريًا تجاوز 59 ألف متفرج.

وتذكّر مبادرة المشجعين المغاربة بأخرى مماثلة لمشجعين يابانيين خلال مباراة الافتتاح بين المنتخبين القطري والإكوادوري لمنافسات كأس العالم 2022.

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

وصوّر صانع المحتوى البحريني عمر فاروق المقطع من مدرجات ملعب البيت بعد نهاية المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين القطري والإكوادوري.

وأظهر المقطع ذاته عشرات المشاهدين اليابانيين بعد نهاية المباراة وهم ينظفون المدرجات.