رئيس يويفا: قطر أثبتت جدارتها باستضافة كأس العالم

أكد رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين أن دولة قطر أثبتت جدارتها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ مراحلها الأولى.

وانطلقت، الأحد الماضي، بطولة كأس العالم 2022 التي تستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول في قطر، التي تُعَد الدولة الأولى في العالم العربي التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام كل 4 سنوات.

وكشف سيفرين أنه لم يسمع سوى ردود فعل إيجابية من الفرق المشاركة في البطولة، حيث قال في لقاء مع شبكة قنوات (بي ان سبورت) “كان حفل الافتتاح في ملعب البيت الرائع عرضا مبهرا، وانطلاقة مميزة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وعبّر جميع رؤساء الاتحادات الأوربية وجميع الفرق التي تحدثت معها عن سعادتهم الكبرى لوجودهم هنا”.

وسلط سيفرين الضوء على التطور المستمر الذي تشهده قطر، قائلا “حققت دولة قطر تطورا كبيرا، وهي تتمتع ببنية تحتية متطورة، مما يمثل خير دليل على أن استضافة بطولة عالمية تعزز جهود التنمية، وتشكل فرصة مميزة لتحقيق العديد من الإنجازات”.

وفي إشارة إلى الجدل المثار حول البطولة، قال سيفرين “بدأت مسيرتي في عالم كرة القدم منذ 11 عاما، أدركت خلالها أن النقاشات لا تنتهي في عالم كرة القدم، ولكن المهم هو الحقائق لا النقاشات”.