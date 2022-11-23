مونديال قطر.. بداية قوية لفرنسا بالفوز 4-1 على أستراليا (فيديو)

سجّل المهاجم أوليفييه جيرو هدفين في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم أمام أستراليا، الثلاثاء، ليصبح الهداف التاريخي مناصفة مع تييري هنري، ويقود الفريق لقلب تأخره بهدف إلى الفوز 4-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأسكت هذا الانتصار الأحاديث عن وجود لعنة تصاحب حامل اللقب دوما.

وافتتحت أستراليا التسجيل بشكل مفاجئ في استاد الجنوب بقطر، عندما أنهى كريج جودوين الكرة بشكل رائع في الشباك إثر تمريرة عرضية متقنة من ماثيو ليكي بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.

لكن فرنسا أدركت التعادل بضربة رأس من أدريان رابيو في الشباك، ومنحها جيرو التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وسجّل كيليان مبابي برأسه في الدقيقة 68 قبل أن يضيف جيرو هدفه الدولي 51 بعدها بـ3 دقائق، مما جعله يتساوى مع هنري كهداف تاريخي لفرنسا.

Olivier Giroud equals Thierry Henry as France's all-time top scorer (51) 🇫🇷 pic.twitter.com/zCgusC6inG — B/R Football (@brfootball) November 22, 2022

وأنهت تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، التي تصدرت المجموعة الرابعة بعد تعادل الدنمارك مع تونس سلبيا في وقت سابق اليوم، سلسلة من البدايات السيئة لحامل اللقب في كأس العالم بعد أن فشل الأبطال الثلاثة السابقون، وهم إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في تحقيق ذلك الفوز في المباراة الأولى ضمن النسخة التالية على التتويج باللقب العالمي.

وانضم جيرو إلى التشكيلة ليخوض مباراته الدولية رقم 115، بعد استبعاد كريم بنزيمة من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة يوم السبت الماضي.

وعادل جيرو الرقم القياسي الذي سجله هنري في مسيرته الدولية المؤلفة من 123 مباراة في الفترة من 1997 حتى 2010.

ويغيب عن فرنسا لاعبون بارزون خاضوا مونديال روسيا في 2018، بينهم بول بوغبا وبليز ماتويدي ونغولو كونتي والمدافع صامويل أومتيتي، فضلا عن غياب كريم بنزيمة.