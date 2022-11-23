المغرب يفتتح مشواره في المونديال بالتعادل مع كرواتيا

استهل منتخب المغرب مشواره في مونديال قطر بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي (وصيف كأس العالم 2018) الأربعاء، على استاد البيت في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة.

وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.

وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد إلى المباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.

وتلعب بلجيكا مع كندا في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.