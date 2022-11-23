السعودي ياسر الشهراني يخضع لفحوص في مدينة حمد الطبية بالدوحة وحالته مستقرة (فيديو)

خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لفحوص في مدينة حمد الطبية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرّضه لإصابة قوية في رأسه، خلال مباراة منتخب السعودية مع نظيره الأرجنتيني أمس الثلاثاء.

ونشر المنتخب السعودي على حسابه في تويتر رسالة مصورة من ياسر الشهراني إلى جمهور بلاده من مدينة حمد الطبية حيث يخضع للفحص.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

وحقق المنتخب السعودي خلال المباراة فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022).

وأوضح بيان للاتحاد السعودي لكرة القدم أن الشهراني تعرّض لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، وأجرى الفحوص الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة في الساعات القادمة، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

"ياسر الشهراني" يجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية 📝⬇ pic.twitter.com/nFSCaCWwrM — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي شهد حضورا تجاوز 88 ألف متفرج.

وقدّم لاعب الهلال (30 عاما) أداء متميزا مع رفاقه، إذ قلبوا تأخرهم بهدف النجم ليونيل ميسي مبكرا في الشوط الثاني إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفَي صالح الشهري وسالم الدوسري.