كأس العالم قطر 2022|قطر

السعودي ياسر الشهراني يخضع لفحوص في مدينة حمد الطبية بالدوحة وحالته مستقرة (فيديو)

لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني بعد الإصابة (منصات التواصل)
23/11/2022

خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لفحوص في مدينة حمد الطبية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرّضه لإصابة قوية في رأسه، خلال مباراة منتخب السعودية مع نظيره الأرجنتيني أمس الثلاثاء.

ونشر المنتخب السعودي على حسابه في تويتر رسالة مصورة من ياسر الشهراني إلى جمهور بلاده من مدينة حمد الطبية حيث يخضع للفحص.

وحقق المنتخب السعودي خلال المباراة فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022).

وأوضح بيان للاتحاد السعودي لكرة القدم أن الشهراني تعرّض لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، وأجرى الفحوص الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة في الساعات القادمة، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي شهد حضورا تجاوز 88 ألف متفرج.

وقدّم لاعب الهلال (30 عاما) أداء متميزا مع رفاقه، إذ قلبوا تأخرهم بهدف النجم ليونيل ميسي مبكرا في الشوط الثاني إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفَي صالح الشهري وسالم الدوسري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية