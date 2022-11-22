مشجعون عرب يرفضون التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية في مونديال قطر (شاهد)

أظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطعة مشجعين عرب لوسائل إعلام إسرائيلية خلال تغطيتها لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتظهر اللقطات مشجعين ومتسوقين عربًا وثلاثة مشجعين لبنانيين يبتعدون عن مراسلين إسرائيليين حاولوا إجراء مقابلات تلفزيونية معهم.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرًا استعرضت فيه بعضًا من المواقف، قائلة إن العرب يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في المونديال.

وذكرت الوكالة في تقريرها إن محاولات مراسلي الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) لإجراء مقابلات مع مشجعين عرب باءت بالفشل.

وقال مراسلو القناة 12 الإسرائيلية -الأبرز في إسرائيل- للوكالة إن من قابلوهم كانوا يبتعدون عنهم، بينما قال مراسل القناة 13 الإسرائيلية في تقرير على الهواء إن مشجعين فلسطينيين نظموا احتجاجًا بالقرب منه، ملوّحين بأعلامهم قائلين “ارحل”.

ولا تعترف قطر رسميًا بإسرائيل، وتضع إقامة الدولة الفلسطينية شرطًا لذلك. لكنها سمحت برحلات جوية مباشرة من تل أبيب لحضور كأس العالم، بموجب اتفاق توسّط فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما سمحت لوفد من الدبلوماسيين الإسرائيليين للتعامل مع الخدمات اللوجستية.