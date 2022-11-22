“قطر في عيون الكويت”.. إعلان رسمي يحتفل بإنجاز المونديال وسط تفاعل كبير (فيديو)

تفاعل ناشطون قطريون وكويتيون وعرب مع إعلان مشترك بين التليفزيون ووزارة الإعلام الكويتيين، حمل عنوان “قطر في عيون الكويت”.

وشاركت ثلة من عمالقة الفن الكويتي في الإعلان الذي جاء احتفالًا بافتتاح كأس العالم قطر 2022.

وظهر في الإعلان الفنانتان حياة الفهد وحياة عبدالله والفنانان محمد المنصور ونبيل شعيل والمطرب عبادي جوهر والداعية مشاري بن راشد العفاسي، الذي دعا لقطر بالتوفيق والسداد.

وجسدت فكرة الإعلان انشغال الكويتيين من مختلف القطاعات رجالًا ونساء بكأس العالم قطر 2022، وجعله شغلهم الشاغل.

وخلصت رسالة الإعلان إلى أن كرة القدم لعبة ممتعة وهذه السنة “أحلى لأنها في بيتنا ومكاننا.. لأنها في قطر.. كل العيون على قطر وقطر في عيون الكويت”.

وأمس، هنأ مجلس الوزراء الكويتي دولة قطر على النجاح المبهر لحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم الأحد، مؤكدًا أن “قطر جسدت من خلال حفل الافتتاح بكل كفاءة واقتدار قدرتها على استضافة هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية”.

وأشاد المجلس في بيانه باستعدادات قطر الهائلة وما قامت به الأجهزة المعنية من جهود مكثفة لإنجاح البطولة وإظهارها للعالم مدى قدرتها على رفع التحدي وتذليل الصعاب.

كما عبر مجلس الوزراء الكويتي عن فخره واعتزازه باحتضان قطر هذا الحدث الرياضي الدولي المهم كأول دولة عربية، والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.

وتفاعل عدد كبير من القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان، وغرد الكاتب الصحفي جابر الحرمي “أشقاؤنا في الكويت كلمات الشكر لا توفيكم حقكم”.

وكتب المدون هزاع العذبة “الأشقاء في الكويت يشهد الله أنكم أحرجتونا بطيب وقفاتكم ومشاعركم الصادقة”.

الاشقاء في الكويت يشهد الله انكم احرجتونا بطيب وقفاتكم ومشاعركم الصادقة#قطر_في_عيون_الكويت https://t.co/YO4b7uBV1g — م/هزاع العذبه (@HazzaAlMarri) November 21, 2022

وكتب الناشط حمد لحدان المهندي “والله ياهل الكويت مانعرف شنقول لكم، باختصار: أحرجتونا”.

والله ياهل الكويت مانعرف شنقول لكم باختصار : احرجتونا pic.twitter.com/6mLWOlTDfN — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 21, 2022

وغرد الفنان المسرحي والأكاديمي القطري سعد البورشيد “بكل فخر واعتزاز نحيي ونقبل رؤوس إخواننا وأخواتنا في وطننا الثاني دولة الكويت الحبيبة على وقوفهم الدائم معنا ومع دولتنا العزيزة”.

بكل فخر واعتزاز نحيي ونقبل رؤوس إخواننا وأخواتنا في وطننا الثاني #دولة_الكويت الحبيبة وعلى وقوفهم الدائم معنا ومع دولتنا العزيزة #دولة_قطر 🇰🇼🇶🇦

فشكراً #وزارة_الإعلام_الكويت 🌹

وشكراً #تلفزيون_دولة_الكويت 🌹

على هذا الإعلان الرائع ل #مونديال_قطر2022 #قطر_في_عيون_الكويت ❤️🇰🇼🇶🇦❤️ https://t.co/MozL5EzDRS — Saad AlBurshaid (@AlburshaidSaad) November 21, 2022

وكتب الإعلامي القطري فالح الهاجري “وكعادتها ودعمها المستمر، تليفزيون الكويت يقدم إعلان قطر في عيون الكويت دعمًا لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 فكل الشكر للأشقاء في الكويت ولكل العرب الداعمين لمونديالهم”.

وغرد الإعلامي الكويتي عبدالرحمن الجاسر “لأنه حدث عالمي، مرة وحدة بالعمر.. يحتاج تشجيع عالمي وإعلان ما صار من قبل في تلفزيون الكويت”.

ووصف الجاسر الإعلان بـ”الاستثنائي من عمالقة الشاشة الكويتية والمسؤولين في وزارة الإعلام”، مضيفًا “من كثر حبنا لقطر صارت قطر في عيون الكويت”.

لأنه حدث عالمي، مره وحده بالعمر.. يحتاج تشجيع عالمي واعلان ماصار من قبل في تلفزيون الكويت. شي "اسـتثـنـائـي" من عمالقة الشاشة الكويتية ومن المسؤولين في وزارة الإعلام، من كثر حبنا لقطر .. صارت #قطر_في_عيون_الكويت @KwtTelevision @QatarTelevision pic.twitter.com/5aP53YWaDv — عبدالرحمن الجاسر (@aejaser) November 21, 2022

وقال الناشط الكويتي فلاح الحشاش “إبداع وزارة الاعلام تليفزيون الكويت في هذا الإعلان جميل جدا، دعم من نجوم الكويت للأشقاء في قطر ويستاهلون”.