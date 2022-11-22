فرحة سعودية عارمة بالفوز على الأرجنتين والفيفا يصفه بأكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم (فيديو)

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم “الفيفا”، اليوم الثلاثاء، الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر أنه “أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم”.

وعلق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلا “السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”.

One of the biggest shocks in #FIFAWorldCup history — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022

وأحرز المنتخب السعودي هدفين في مرمى نظيره الأرجنتيني الذي سجل هدفا واحدا خلال المباراة بقدم الهداف التاريخي ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، على استاد “لوسيل” في قطر ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتفوق المنتخب السعودي بفضل هدفين الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة 48، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 53.

عاجل: توجيه خادم الحرمين الشريفين جاء بناءً على ما اقترحه ولي العهد بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم. https://t.co/yuPaML99gE — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا ولقطات متلفزة لفرحة جماهير السعودية سواء المتواجدة داخل بلادها أو التي دعمت فريقها في استاد لوسيل الذي استضاف المباراة.

وعمت الاحتفالات شوارع عديدة في مدن المملكة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاجا بالمنتخب السعودي الذي خالف التوقعات أمام منتخب الأرجنتين العريق وأحد المرشحين للفوز بالبطولة.

مشجع سعودي يوجه رسالة بصوت عذب لميسي ورفاقه #السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/fQfCoK9N34 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2022

وغرد حساب “أخبار السعودية” الموثق عبر تويتر قائلا “لا مستحيل أمام السعودية، لعبنا لعبنا واستمتعنا ومتّعنا وكسبنا وتصدرنا.. الله الله يا منتخبنا”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، عبر توتير: “الحمد لله رب العالمين والشكر له، أزف أبلغ التهاني وأجملها لقادتنا وللشعب السعودي العظيم بمناسبة فوز المنتخب السعودي”.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع المكسيك وبولندا في وقت لاحق من مساء اليوم.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انطلقت البطولة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهي أول بطولة تُقام في دولة عربية وإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط.