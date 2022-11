فرحة سعودية عارمة بالفوز على الأرجنتين والفيفا يصفه بأكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم (فيديو)

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم “الفيفا”، اليوم الثلاثاء، الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر أنه “أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم”.

وعلق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلا “السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”.

One of the biggest shocks in #FIFAWorldCup history

