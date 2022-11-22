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كأس العالم قطر 2022|قطر

فرحة سعودية عارمة بالفوز على الأرجنتين والفيفا يصفه بأكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم (فيديو)

22/11/2022-|آخر تحديث: 22/11/202206:46 PM (مكة المكرمة)

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم “الفيفا”، اليوم الثلاثاء، الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر أنه “أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم”.

وعلق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلا “السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”.

وأحرز المنتخب السعودي هدفين في مرمى نظيره الأرجنتيني الذي سجل هدفا واحدا خلال المباراة بقدم الهداف التاريخي ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، على استاد “لوسيل” في قطر ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتفوق المنتخب السعودي بفضل هدفين الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة 48، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 53.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا ولقطات متلفزة لفرحة جماهير السعودية سواء المتواجدة داخل بلادها أو التي دعمت فريقها في استاد لوسيل الذي استضاف المباراة.

وعمت الاحتفالات شوارع عديدة في مدن المملكة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاجا بالمنتخب السعودي الذي خالف التوقعات أمام منتخب الأرجنتين العريق وأحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وغرد حساب “أخبار السعودية” الموثق عبر تويتر قائلا “لا مستحيل أمام السعودية، لعبنا لعبنا واستمتعنا ومتّعنا وكسبنا وتصدرنا.. الله الله يا منتخبنا”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، عبر توتير: “الحمد لله رب العالمين والشكر له، أزف أبلغ التهاني وأجملها لقادتنا وللشعب السعودي العظيم بمناسبة فوز المنتخب السعودي”.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع المكسيك وبولندا في وقت لاحق من مساء اليوم.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انطلقت البطولة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهي أول بطولة تُقام في دولة عربية وإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات