تقرير: 5 ملايين مشاهد بفرنسا تابعوا المباراة الافتتاحية لمونديال قطر رغم دعوات المقاطعة

قالت صحيفة لإنبندنت (L’Independant) الفرنسية، إن أكثر من 5 ملايين مشاهد تابعوا المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين القطري والإكوادوري، الأحد الماضي.

وأفادت أرقام (ميديا ميتري) -هيئة قياس نسب المشاهدة على القنوات الفرنسية- أمس الاثنين، أن ما يقارب 4.2 مليون مشاهد تابعوا حفل الافتتاح على قناة (تي اف 1).

وتابعت الصحيفة أن “نسب المشاهدة العالية سُجلت رغم دعوات مقاطعة كأس العالم قطر في فرنسا قبل بدايته”.

رغم دعوات المقاطعة التي سبقت المونديال.. صحيفة L’Independant الفرنسية:

أكثر من 5 ملايين مشاهد تابعوا المباراة الافتتاحية لبطولة #كأس_العالم بين #قطر و #الإكوادور على تلفزيون TF1 بزيادة تجاوزت المليون مشاهد لمباراة افتتاح #مونديال_2018#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/AaAMkPf0Xm — قنا الرياضي (@QNA_Sports) November 22, 2022

وأشارت إلى أنه “منذ فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر/كانون الأول 2010، أثار الأمر الكثير من الجدل، ووصل إلى دعوات للمقاطعة، حول مواضيع مثل احترام حقوق الإنسان أو حماية البيئة”.

وكشفت الصحيفة أن نسبة المشاهدة فاقت تلك التي سجلتها المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 بين منتخب روسيا ومنتخب المملكة العربية السعودية، والتي كانت أقل من 4 ملايين مشاهد على (تي اف 1).

وقالت الصحيفة الفرنسية إن القناة تلقت ردود فعل إيجابية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على نقلها المباراة، ورأى المشاهدون أنه “نجاح هائل لإطلاق كأس العالم”.

وأشارت إلى أن القناة هي الوحيدة في فرنسا التي تنقل مباريات كأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الفرنسي المنافسة اليوم الثلاثاء ضد أستراليا، فيما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، استبعاد المهاجم الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده بعد تعرّضه لإصابة أثناء التدريبات.