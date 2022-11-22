تابعه الملايين.. جمهور اليابان ينظف الملعب بعد المباراة الافتتاحية لمونديال قطر (فيديو)

صوّر صانع المحتوى البحريني المشهور عمر فاروق مقطع فيديو من مدرجات ملعب البيت بعد نهاية المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين القطري والإكوادوري.

وأظهر الفيديو الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة على حسابات فاروق، عشرات المتفرجين اليابانيين بعد نهاية المباراة وهم ينظفون المدرجات من بواقي الأكل والفوارغ التي تركها الجمهور خلفه.

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

وشدد فاروق على أن المباراة لم تكن لمنتخب اليابان إلا أن المتفرجين اليابانيين عمدوا إلى تنظيف المدرجات.

وتوجه اليوتيوبر إلى المتفرجين اليابانيين لسؤالهم عن سبب إصرارهم على ذلك مع أنه ليس دورهم، لتقول متفرجة “نحن اليابانيون لا نترك مخلفات وراءنا”.

وقال مشجعة يابانية أخرى “نحن نحترم المكان” فيما أكد آخر أنهم لا يفعلون ذلك بغرض الظهور أمام عدسات الكاميرات، وتوزع عشرات المتفرجين اليابانيين على ملعب البيت الذي احتضن حفل الافتتاح.

وحمل المتفرجون اليابانيون الأعلام التي كانت مرمية على الأرض بعد المباراة احترامًا. وارتدى المشجعون اليابانيون قمصانا كتب عليها عبارة “شكرًا قطر”.

وطلب حساب اليابان بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من فاروق مشاركة الفيديو على صفحاته ليحقق مليونين ونصف مليون مشاهدة على تويتر و700 ألف على إنستغرام، كما تداولته منصات ووسائل إعلام أخرى.