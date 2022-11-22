بسبب كلمة حب وألوان قوس قزح.. الفيفا يرفض القميص الثاني لمنتخب بلجيكا

أعلن المتحدث باسم المنتخب البلجيكي ستيفان فان لوك، الاثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض القميص الثاني لمنتخب البلد الأوربي بكأس العالم بسبب كلمة (حب) الموجودة على الياقة من الداخل إلى جانب ألوان قوس قزح على أطراف القميص.

وقال فان لوك “سيلعب المنتخب البلجيكي بالقميص الأساسي الأحمر في أول ثلاث مباريات”، مشيرًا إلى أن الاتحاد سينظر في الأمر حال تخطي المنتخب الدور الأول.

وإذا أزيلت كلمة (حب) من ياقة القميص، فإن الفريق سيتمكن من ارتدائه.

واستحدث الاتحاد التصميم الجديد للقميص الثاني في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتداه اللاعبون في مباريات عدة بدوري الأمم منذ ذلك الحين.

"ESPN | الفيفا طلب من منتخب بلجيكا إزالة كلمة حب المتواجدة على القميص الثاني 🏆🇧🇪." #المونديال_مع_خالد pic.twitter.com/lkH30HetuI — خالد🇵🇹| (@J_oao7) November 21, 2022

ويأتي الرفض بعدما هدد الفيفا بإنذار أي لاعب يرتدي الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها “تدعم التنوع والشمول”.

وفي بيان مشترك صدر الاثنين، أعلنت 7 منتخبات أوربية مشاركة في مونديال قطر 2022 عدولها عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة عن “خيبة أمل” من الفيفا.

وقال البيان الصادر عن منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا “فيفا كان واضحًا جدًّا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب”.

وأضاف “لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات في مباريات كأس العالم”.